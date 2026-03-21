Jérémy Taravel réagit à l'absence de Thorgan Hazard dans la liste de la Belgique

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Photo: © photonews

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Rudi Garcia a choisi de ne pas sélectionner Thorgan Hazard pour la trêve internationale qui approche. Cela n'est pas du tout une surprise, mais le Belge figurait parmi les candidats à une sélection. Jérémy Taravel s'est exprimé sur l'absence de son joueur dans la liste.

La non-sélection du joueur belge, c'est finalement une bonne nouvelle pour Anderlecht, qui ne risque pas de le perdre sur blessure. "C'est un choix du sélectionneur", a commencé Jérémy Taravel en conférence de presse. 

Thorgan Hazard focus sur Anderlecht

"Thorgan a marqué, il a fait de bons matchs. Maintenant, ce n'était peut-être pas une priorité pour lui. Ça lui permet aussi de rester concentré sur Anderlecht."

Rudi Garcia avait expliqué son choix de ne pas le sélectionner en conférence de presse : "On connaît ses qualités et sa carrière. Il est plutôt bien en ce moment, permet à Anderlecht de probablement jouer les Playoffs. Mais j'ai déjà dit qu'il y avait deux éléments à prendre en compte : je privilégie le groupe qui a participé aux qualifications, et dont nous sommes contents, et la possibilité de voir de nouveaux jeunes joueurs.

Thorgan n'entre dans aucune de ces deux cases. Aux joueurs qui ne sont pas présents dans cette liste, je dis : continuez de briller en club, car mars n'est pas juin, et on verra la liste définitive."

Lire aussi… Thorgan Hazard n'est pas de retour en sélection : "Rien à voir avec son interview"
Les Diables Rouges disputeront des rencontres amicales en vue de préparer la Coupe du monde 2026. Les hommes de Rudi Garcia se rendront aux États-Unis pour affronter les USA le 28 mars et le Mexique le 1er avril.

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