|Date:
|16/08/2025 16:00
|Compétition:
|Jupiler Pro League
|journée:
|Journée 4
Le Club de Bruges se déplace à Zulte Waregem cette après-midi. Les Blauw en Zwart veulent garder la forme entre deux matchs européens.
34' 41"
|
34
|
Frappe de Siquet
Le jeu brugeois est plus fluide côté droit mais sans plus de précision dans le dernier geste, le tir passe loin au-dessus
|
33
|
Centre de Siquet
Frémissement dans le stade mais Gabriel capte
|
28
|
Le Club trop peu dangereux offensivement
Hayen a aligné une équipe experimentale et cela se voit, les joueurs se cherchent
|
23
|
Opoku fait mal en contre
L'attaquant de Zulte est plus rapide que Mechele, mais ce dernier s'impose à l'expérience
|
21
|
Long ballon de Lemoine
Jackers anticipe et vient se saisir du ballon
|
17
|
Frappe de Tresoldi
Première occasion véritable de la rencontre, Tresoldi est trouvé dans le rectangle, il se retourne et frappe, trop croisé
|
16
|
Alerte pour Reis
Fameuse semelle pour le Néerlandais, qui peine à se relever
|
14
|
Opoku trop seul
L'attaquant de Zulte est très rapide mais personne ne suit, il doit temporiser
|
11
|
Tresoldi pas loin de se présenter face au but
La défense intervient in extremis
|
10
|
Zulte met le nez à la fenêtre
Le Club de Bruges reste malgré tout assez haut sur le terrain
|
5
|
Siquet réclame un penalty
Magnifique combinaison avec Vanaken, mais l'arbitre ne bronche pas
|
4
|
Centre de Meijer
Gabriel capte le ballon
|
1
|
Premier tir de Bruges
Coup franc dégagé par la défense, le ballon parvient à Siquet dont le tir est très puissant mais trouve un joueur de Zulte sur son passage
|
1
|
C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
|
1
|
Zulte Waregem - FC Bruges: 0-0
|
15:59
|
Pas de Vossen à Zulte
L'ancien Brugeois s'est occasionné une commotion cérébrale en montant contre Anderlecht, un crève-coeur pour lui
|
15:51
|
Bonjour à tous, bienvenue sur ce live
On se retrouve à l'Elindus Arena pour ce deuxième match de la quatrième journée
|
|
Zulte Waregem
|Joueur
|3
|Tanghe Anton
|4
|Lemoine Laurent
|8
|Claes Thomas
|12
|Paugain Wilguens
|13
|Gabriel Brent
|20
|Hedl Tobias
|21
|Nnadi Tochukvu
|22
|Opoku Joseph
|31
|Willen Lukas
|36
|Ujka Serxho
|55
|Cappelle Yannick
|Banc
|1
|Bostyn Louis
|6
|Lofolomo Enrique
|9
|Vossen Jelle
|10
|Traoré Abdoulaye
|11
|Gavriel Stavros
|18
|Ementa Anosike
|19
|Nyssen Benoit
|24
|Erenbjerg Jeppe
|53
|Vemba Kewan
|64
|Sergeant Thibaud
|
FC Bruges
|Joueur
|6
|Reis Ludovit
|7
|Tresoldi Nicolò
|8
|Tzolis Christos
|11
|Sandra Cisse
|14
|Meijer Bjorn
|20
|Vanaken Hans
|25
|Stankovic Aleksandar
|29
|Jackers Nordin
|41
|Siquet Hugo
|44
|Mechele Brandon
|58
|Spileers Jorne
|Banc
|10
|Vetlesen Hugo
|15
|Onyedika Raphael
|17
|Vermant Romeo
|19
|Nilsson Gustaf
|22
|Mignolet Simon
|62
|Audoor Lynnt
|64
|Sabbe Kyriani
|65
|Seys Joaquin
|84
|Campbell Shandre