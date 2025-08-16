Date: 16/08/2025 16:00
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 4

Le Club de Bruges se déplace à Zulte Waregem cette après-midi. Les Blauw en Zwart veulent garder la forme entre deux matchs européens.

Temps   34' 41" 
34
 Frappe de Siquet
Le jeu brugeois est plus fluide côté droit mais sans plus de précision dans le dernier geste, le tir passe loin au-dessus
33
 Centre de Siquet
Frémissement dans le stade mais Gabriel capte
28
 Le Club trop peu dangereux offensivement
Hayen a aligné une équipe experimentale et cela se voit, les joueurs se cherchent
23
 Opoku fait mal en contre
L'attaquant de Zulte est plus rapide que Mechele, mais ce dernier s'impose à l'expérience
21
 Long ballon de Lemoine
Jackers anticipe et vient se saisir du ballon
17
 Frappe de Tresoldi
Première occasion véritable de la rencontre, Tresoldi est trouvé dans le rectangle, il se retourne et frappe, trop croisé
16
 Alerte pour Reis
Fameuse semelle pour le Néerlandais, qui peine à se relever
14
 Opoku trop seul
L'attaquant de Zulte est très rapide mais personne ne suit, il doit temporiser
11
 Tresoldi pas loin de se présenter face au but
La défense intervient in extremis
10
 Zulte met le nez à la fenêtre
Le Club de Bruges reste malgré tout assez haut sur le terrain
5
 Siquet réclame un penalty
Magnifique combinaison avec Vanaken, mais l'arbitre ne bronche pas
4
 Centre de Meijer
Gabriel capte le ballon
1
 Premier tir de Bruges
Coup franc dégagé par la défense, le ballon parvient à Siquet dont le tir est très puissant mais trouve un joueur de Zulte sur son passage
1
 C'est parti !
Le coup d'envoi est donné
1
 Zulte Waregem - FC Bruges: 0-0
15:59
 Pas de Vossen à Zulte
L'ancien Brugeois s'est occasionné une commotion cérébrale en montant contre Anderlecht, un crève-coeur pour lui
15:51
 Bonjour à tous, bienvenue sur ce live
On se retrouve à l'Elindus Arena pour ce deuxième match de la quatrième journée
Zulte Waregem (Zulte Waregem - FC Bruges)
Zulte Waregem: Anton Tanghe - Laurent Lemoine - Thomas Claes - Wilguens Paugain - Brent Gabriel - Tobias Hedl - Tochukvu Nnadi - Joseph Opoku - Lukas Willen - Serxho Ujka - Yannick Cappelle
Banc: Louis Bostyn - Enrique Lofolomo - Jelle Vossen - Abdoulaye Traoré - Stavros Gavriel - Anosike Ementa - Benoit Nyssen - Jeppe Erenbjerg - Kewan Vemba - Thibaud Sergeant

FC Bruges (Zulte Waregem - FC Bruges)
FC Bruges: Ludovit Reis - Nicolò Tresoldi - Christos Tzolis - Cisse Sandra - Bjorn Meijer - Hans Vanaken - Aleksandar Stankovic - Nordin Jackers - Hugo Siquet - Brandon Mechele - Jorne Spileers
Banc: Hugo Vetlesen - Raphael Onyedika - Romeo Vermant - Gustaf Nilsson - Simon Mignolet - Lynnt Audoor - Kyriani Sabbe - Joaquin Seys - Shandre Campbell

Zulte Waregem Zulte Waregem
  Joueur
3 Tanghe Anton  
4 Lemoine Laurent  
8 Claes Thomas  
12 Paugain Wilguens  
13 Gabriel Brent  
20 Hedl Tobias  
21 Nnadi Tochukvu  
22 Opoku Joseph  
31 Willen Lukas  
36 Ujka Serxho  
55 Cappelle Yannick  
  Banc
1 Bostyn Louis  
6 Lofolomo Enrique  
9 Vossen Jelle  
10 Traoré Abdoulaye  
11 Gavriel Stavros  
18 Ementa Anosike  
19 Nyssen Benoit  
24 Erenbjerg Jeppe  
53 Vemba Kewan  
64 Sergeant Thibaud  

FC Bruges FC Bruges
  Joueur
6 Reis Ludovit  
7 Tresoldi Nicolò  
8 Tzolis Christos  
11 Sandra Cisse  
14 Meijer Bjorn  
20 Vanaken Hans  
25 Stankovic Aleksandar  
29 Jackers Nordin  
41 Siquet Hugo  
44 Mechele Brandon  
58 Spileers Jorne  
  Banc
10 Vetlesen Hugo  
15 Onyedika Raphael  
17 Vermant Romeo  
19 Nilsson Gustaf  
22 Mignolet Simon  
62 Audoor Lynnt  
64 Sabbe Kyriani  
65 Seys Joaquin  
84 Campbell Shandre  
Du "foot moche" ? Le coach de Zulte Waregem assume après la victoire contre Anderlecht

Du "foot moche" ? Le coach de Zulte Waregem assume après la victoire contre Anderlecht

11/08

Zulte Waregem tient son premier résultat référence de la saison : les promus ont été s'imposer sur la pelouse d'Anderlecht. Sven Vandenbroeck était ravi, même s'il espère p...

Le Club de Bruges s'attaque à plusieurs dossiers et fait face à une mauvaise nouvelle

Le Club de Bruges s'attaque à plusieurs dossiers et fait face à une mauvaise nouvelle

15/08

Le Club de Bruges est en phase de négociation avec plusieurs jeunes talents. Certains dossiers se compliquent.

Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

Deux joueurs brugeois absents pour le déplacement à Zulte Waregem

15/08

Le Club de Bruges se rend à Zulte Waregem plein de confiance après avoir réalisé une belle remontée face à Salzbourg, mais devra se passer de Carlos Forbs et de Zaid Romero.

Encore un départ à Bruges ? Trois clubs étrangers se seraient renseignés

Encore un départ à Bruges ? Trois clubs étrangers se seraient renseignés

06:40

Bruges a perdu De Cuyper, Talbi et Jashari, et s'attend à perdre Ordoñez. Mais Hugo Vetlesen intéresse lui aussi plusieurs clubs.

Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

Six millions à la poubelle ? L'absence qui fait jaser au Club de Bruges

11:00

Le Club de Bruges a dévoilé sa sélection pour le match contre Zulte Waregem. Zaïd Romero n'y figure pas, sa situation continue de se compliquer.

Jupiler Pro League

 Journée 4
OH Louvain OH Louvain 1-2 KRC Genk KRC Genk
Zulte Waregem Zulte Waregem 0-0 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 18:15 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 20:45 Standard Standard
FCV Dender EH FCV Dender EH 17/08 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 17/08 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
Charleroi Charleroi 17/08 Antwerp Antwerp
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 17/08 Westerlo Westerlo
