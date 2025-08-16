34

Frappe de Siquet

Le jeu brugeois est plus fluide côté droit mais sans plus de précision dans le dernier geste, le tir passe loin au-dessus



33

Centre de Siquet

Frémissement dans le stade mais Gabriel capte



28

Le Club trop peu dangereux offensivement

Hayen a aligné une équipe experimentale et cela se voit, les joueurs se cherchent



23

Opoku fait mal en contre

L'attaquant de Zulte est plus rapide que Mechele, mais ce dernier s'impose à l'expérience



21

Long ballon de Lemoine

Jackers anticipe et vient se saisir du ballon



17

Frappe de Tresoldi

Première occasion véritable de la rencontre, Tresoldi est trouvé dans le rectangle, il se retourne et frappe, trop croisé



16

Alerte pour Reis

Fameuse semelle pour le Néerlandais, qui peine à se relever



14

Opoku trop seul

L'attaquant de Zulte est très rapide mais personne ne suit, il doit temporiser



11

Tresoldi pas loin de se présenter face au but

La défense intervient in extremis



10

Zulte met le nez à la fenêtre

Le Club de Bruges reste malgré tout assez haut sur le terrain



5

Siquet réclame un penalty

Magnifique combinaison avec Vanaken, mais l'arbitre ne bronche pas



4

Centre de Meijer

Gabriel capte le ballon



1

Premier tir de Bruges

Coup franc dégagé par la défense, le ballon parvient à Siquet dont le tir est très puissant mais trouve un joueur de Zulte sur son passage



1

C'est parti !

Le coup d'envoi est donné



1

Zulte Waregem - FC Bruges: 0-0





15:59

Pas de Vossen à Zulte

L'ancien Brugeois s'est occasionné une commotion cérébrale en montant contre Anderlecht, un crève-coeur pour lui



15:51

Bonjour à tous, bienvenue sur ce live

On se retrouve à l'Elindus Arena pour ce deuxième match de la quatrième journée

