🎥 Le but de Shandre Campbell pour Bruges, un coup de chance ? Il l'avait déjà fait... cinq fois, et voici les images
Shandre Campbell a une nouvelle fois démontré, samedi, pourquoi le Club de Bruges fonde de si grandes attentes sur lui. D'une action de grande classe, il a offert à son équipe les trois points face à Zulte Waregem. Un but d'une pure finesse, même si un peu dévié, et ce n'est pas le premier du genre.

Le jeune ailier sud-africain n’a que vingt ans, mais il a déjà attiré l’attention pour ses buts spectaculaires. Avec le Club NXT, il s’est souvent retrouvé sous les projecteurs la saison dernière grâce à des actions de grande classe.

En dix-neuf matchs avec l’équipe U23 du Club, Campbell a inscrit neuf buts et délivré deux passes décisives. Ce rendement, associé à son style élégant, fait de lui l’un des talents les plus prometteurs des rangs brugeois, et les plus suivis par les observateurs.

L'un des talents les plus prometteurs de l'académie brugeoise

Ses débuts en Challenger Pro League ont été remarquables. Contre le Patro Eisden, il a marqué un but sensationnel et imparable. Quelques mois plus tard, il a récidivé face aux Francs Borains, offrant une nouvelle pépite qui témoigne de ses qualités.

Au sein de l’équipe première, il n’a pas encore bénéficié de beaucoup de temps de jeu, mais chacune de ses apparitions confirme son potentiel. Campbell saisit chaque opportunité et démontre qu’il peut apporter bien plus qu’une simple touche de créativité.

"Shandre Campbell est très ambitieux. Je ne dirais pas imprudent, mais il joue parfois avec une certaine audace. C’est ainsi qu’il a rapidement écopé d’un carton jaune lors de son entrée en jeu. Il peut décider d’un match par des éclairs de génie venus de nulle part. Il l’a déjà montré avec le Club NXT, et maintenant aussi avec l’équipe première", a déclaré Nicky Hayen à son sujet, en conférence de presse.

Il se montre au public, mais il doit garder les pieds sur terre"

"Si tu es capable de ça, tu peux aussi débuter un match. Mais une hirondelle ne fait pas le printemps. Il est maintenant important, pour nous comme pour lui, de garder les pieds sur terre et de continuer à construire et à travailler. Il se montre au public, mais il doit saisir ses chances étape par étape."

Il semble que le Club de Bruges ait trouvé en lui un diamant brut, désormais en pleine taille. On évoquait un prêt pouvant lui permettre d'accumuler du temps de jeu, mais la direction brugeoise et Nicky Hayen vont peut-être se décider à lui donner une réelle chance dès cette saison.

