Soulagement pour Bruges : Nicky Hayen confirme le retour d'un joueur clé

Le Club de Bruges s'est imposé 0-1 à Zulte Waregem et compte 9 points sur 12. Mais la victoire aurait pu être plus convaincante.

Il y a exactement un mois, le Club de Bruges a acheté Carlos Forbs à l’Ajax Amsterdam pour six millions d’euros. Avec les bonus, la somme pourrait grimper à plus de sept millions.

Forbs, un joueur important pour Bruges

En un mois, le Portugais de 21 ans, formé au Sporting Lisbonne et passé par Manchester City, s’est imposé comme un joueur clé dans le système de Nicky Hayen.

Pour l’instant, le club prend son temps avec lui. Contre le Cercle de Bruges, il est resté sur le banc, et face à Zulte Waregem il n’était même pas dans la sélection. L’équipe a souffert dans ces deux matchs.

Nicky Hayen confirme la présence de Forbs mardi

Contre le RB Salzbourg, il a été décisif en marquant lors du match retour. Il avait aussi délivré une passe décisive contre Malines en Pro League. En seulement 166 minutes de jeu, il s’est montré utile à deux reprises.

Les supporters craignaient une blessure, mais ce n’est pas le cas. "Il aurait pu jouer contre Zulte Waregem, mais nous avons voulu lui accorder du repos et éviter les risques." Hayen a confirmé qu’il sera présent mardi contre les Rangers