Comme Jashari et Ordonez ? Réaction immédiate du Club de Bruges aux rumeurs autour de Christos Tzolis

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Ardon Jashari est parti pour près de 40 millions d'euros et le Club de Bruges demande la même chose pour Joël Ordonez. Christos Tzolis, par contre, n'est pas à vendre.

Christos Tzolis a prolongé son contrat en début d’été jusqu’en juin 2029. À ce moment-là, l’ailier grec avait déjà clairement indiqué qu’il ne souhaitait pas quitter le Club de Bruges et qu’il y était heureux.

Cependant, reste la question de ce qui pourrait se passer si une très grosse somme d’argent était proposée. C’est précisément ce qu’a tenté Crystal Palace cette semaine avec une nouvelle offre.

Le Club de Bruges ne veut pas vendre Tzolis

Après qu’une première proposition ait été rejetée, le club anglais a surenchéri, selon Sport24 en Grèce et Sky Sports en Angleterre. Il ne restait plus qu’à attendre la réaction du Club de Bruges.

La direction brugeoise a apporté une réponse très claire concernant Tzolis. Non seulement elle a rejeté l’offre de Crystal Palace, mais elle a aussi confirmé que l'alier ne quittera pas la Venise du Nord cet été.

D’après Het Laatste Nieuws, le message a été transmis de manière catégorique à la direction de Crystal Palace. Toute hypothèse de transfert estival semble donc d’ores et déjà écartée.