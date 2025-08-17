Nicky Hayen face à un dilemme : quelle solution pour défier les Rangers ?

Avant d'affronter les Rangers en Ligue des champions, le Club de Bruges s'est contenté d'une petite victoire 0-1 contre Zulte Waregem.

Pour Ludovit Reis, la période d’adaptation s’annonce longue. Le Néerlandais, arrivé cet été en provenance du HSV, a de nouveau débuté comme titulaire à Waregem. Mais il n’a pas su peser au milieu de terrain.

Maladroit dans ses transmissions et souvent imprécis, il n’a pas trouvé son rythme. Malgré l’envie, il n’a pas réussi à se libérer. À l’inverse, certains cadres de Nicky Hayen ont montré plus de stabilité.

Ça ne veut pas dire que Reis doit être écarté. Au club, on sait qu’il lui faut du temps pour s’adapter au système et au rythme de l'équipe. Mais le temps presse, la confrontation contre les Rangers approchant à grands pas.

Stankovic–Onyedika ?

Hayen se retrouve face à un dilemme. Faut-il continuer à miser sur Reis, ou bien donner sa chance à Aleksandar Stankovic pour épauler Raphael Onyedika au milieu ?

Le Club de Bruges croit en Reis sur la durée. Mais dans l’immédiat, il doit prouver qu’il peut être utile. D’autant que la qualification pour la Ligue des champions reste un objectif majeur pour les Brugeois.