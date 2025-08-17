Grosse bagarre après Zulte Waregem - Club de Bruges: un supporter gravement blessé

Zulte Waregem a perdu 0-1 contre le Club de Bruges, samedi. Quelques heures après la partie, la situation a dégénéré dans le centre de Waregem.

Zulte Waregem a affronté le Club de Bruges, samedi à 16 heures. La rencontre s'est soldée sur une défaite tardive et douloureuse pour le promu, après le magnifique but de Shandre Campbell en toute fin de rencontre.

L’ambiance était bonne parmi les supporters, et une fête a ensuite été organisée en ville. Cependant, la situation a dégénéré plus tard dans la soirée.

Vers 23 heures, une bagarre importante a éclaté sur le Markt, selon Het Nieuwsblad, au cours de laquelle un homme de 35 ans, originaire de Zulte, a été gravement blessé.

Un blessé grave après Zulte - Club de Bruges

Aucune autre victime n’a été signalée pour l’instant. Une enquête est en cours pour identifier les auteurs de l’incident. La police examine les images des caméras, mais peu de détails ont encore été communiqués.

La police considère cet événement comme une bagarre "liée au football". On ignore encore si des supporters du Club de Bruges étaient impliqués dans l’altercation, et aucun détail à ce sujet n’a été révélé jusqu’à présent.