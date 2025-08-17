"Ce but, c'est juste de la chance" : Zulte Waregem ne digère pas sa défaite contre le Club de Bruges

Zulte Waregem a perdu le point du partage dans les derniers instants face au Club de Bruges. La déception de l'Essevee est énorme.

Zulte Waregem a failli arracher un point face au Club de Bruges lors de la quatrième journée de Pro League. Le promu a tenu bon jusqu’au temps additionnel, avant que la frappe soudaine de Shandre Campbell ne trouve le fond des filets.

La rencontre a duré quelques minutes de trop pour l’Essevee, comme le soulignait le défenseur Laurent Lemoine après la partie. Le Belgo-brésilien de 27 ans a réalisé plusieurs tacles de haut niveau et a chauffé le public, motivant ainsi le reste de ses coéquipiers.

Zulte ne digère pas le but tardif du Club de Bruges

Il n’a manqué que quelques instants à Zulte. "Ce but est uniquement dû à la chance. Nous n’avons rien concédé de la partie", a soufflé Lemoine. Le Sud-Africain n’en était pourtant pas à son coup d’essai.

"Quand j’ai vu son tir partir, j’ai vraiment cru qu’il allait passer au-dessus de la barre. Soudain, la trajectoire du ballon a changé et il est entré. C’est triste, mais nous pouvons être fiers et nous ne pouvons rien nous reprocher."

"Parfois, on gagne des matchs qu’on ne mérite pas, et parfois, on prend une claque. Cela fait partie du football, mais celle-ci est vraiment difficile à digérer", a conclu Laurent Lemoine.