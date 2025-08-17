"Son coude ou sa tête a touché ma dent" : Zulte a perdu des plumes contre Bruges, dans tous les sens du terme

Zulte Waregem s'est incliné à domicile face au Club de Bruges sur le plus petit des scores. Un but dans le temps additionnel a fait la différence. Malchance pour l'Essevee, et pour le capitaine Anton Tanghe, qui a en plus dû encaisser un solide choc.

Anton Tanghe a livré son analyse après la défaite concédée dans le temps additionnel par Zulte Waregem face au Club de Bruges. Pendant une grande partie de la rencontre, le promu semblait en mesure de décrocher un point face aux Blauw & Zwart.

Amertume en fin de match pour Zulte Waregem

Mais comme trop souvent, le dénouement a été cruel pour l’Essevee : un but encaissé dans le temps additionnel a scellé le sort de la rencontre. « En soi, c’est déjà une satisfaction d’avoir tenu face à un club comme Bruges jusqu’à la 94ᵉ minute sans encaisser, » a déclaré Tanghe.

« C’est très frustrant. Nous étions bien en bloc et avons concédé très peu d’occasions. Peut-être avons-nous manqué de créativité pour marquer nous-mêmes, mais c’est vraiment dommage de repartir les mains vides après un match comme celui-ci. »

Une grosse collision avec Mechele

Le plan défensif a globalement bien fonctionné. « La semaine dernière, nous avions déjà réussi quelques sorties intéressantes. La défense à cinq semble efficace, mais peut-être que l’entraîneur décidera de revenir à quatre derrière contre STVV. »

« Pendant le match, j’ai eu un contact un peu rude avec Mechele. Son coude ou sa tête a touché ma dent. Ce n’est pas agréable, mais ça devrait passer », a ajouté Tanghe au sujet de cette collision avec Brandon Mechele qui lui a valu quelques instants de soins.