À Sclessin, la belle surprise de la soirée venait de Namur : "Je suis curieux de voir jusqu'où il va aller"

Fred Vanderbiest a constaté trop de manquements dans son équipe de Malines pour espérer prendre les trois points sur la pelouse du Standard, ce vendredi soir. Il se réjouit, en revanche, de la première apparition réussie du Namurois Mathis Servais.

En ouverture de la septième journée de Pro League, le Standard et Malines se sont quittés dos à dos, ce vendredi soir à Sclessin. Fred Vanderbiest, qui a regretté que son équipe n'ait pas bénéficié d’un penalty en seconde période, a livré son analyse en conférence de presse. "C'était un match à suspense dès le début, avec beaucoup d'intensité et de duels dès la première minute", a-t-il déclaré.

Le premier duel de la partie a d'ailleurs semé le chaos. Après quelques secondes à peine, Josué Homawoo s'est effondré suite à un contact, pourtant anodin à première vue, avec Bilal Bafdili. Sclessin a retenu son souffle pendant dix minutes, jusqu'à la sortie sur civière du défenseur central togolais.



"J'espère surtout que tout se passera bien pour lui, c'était un très mauvais moment. La manière dont les joueurs l'ont entouré, et comment ils ont tout donné ensuite, c'est ce qui fait la beauté du football."

La belle première du Namurois Mathis Servais avec Malines

Au rayon des bonnes nouvelles, Fred Vanderbiest a pu aligner pour la première fois l'une des dernières recrues du KaVé : le Namurois Mathis Servais, qui a laissé une bonne impression pour ses débuts dans l'élite du football belge.

"Pour son premier match en Jupiler Pro League, il n'a pas été mauvais. Il aurait pu être plus rapide par moments, on sent que le rythme est bien plus élevé ici. Il a beaucoup à offrir et je suis curieux de voir jusqu'où il va aller", a conclu Fred Vanderbiest.