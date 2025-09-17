Interview (Exclusif) Très bon face au Standard, Nacho Miras veut se révéler en Jupiler Pro League

Alessandro Schiavone
(Exclusif) Très bon face au Standard, Nacho Miras veut se révéler en Jupiler Pro League
Le portier du KV Malines, Nacho Miras, a sorti quelques arrêts face au Standard, et était même parti du bon côté sur le penalty de Marco Ilaimaharitra. Nous avons pu faire connaissance avec l'ancien portier de Dender, qui rêve de Liga !

Après le partage (1-1) décroché par le KV Malines à Sclessin, Nacho Miras savoure enfin son statut de numéro un en Pro League. Arrivé en Belgique il y a plusieurs saisons, le gardien espagnol de 25 ans a dû patienter avant de s’imposer.

"Être le numéro un d’un club de Pro League a toujours été mon objectif en venant ici", nous confie-t-il. « "Quand j’ai débarqué à Dender, je voulais déjà atteindre la D1A. Aujourd’hui, c’est devenu réalité et je suis super content. J’ai joué quelques matches et je ne veux pas m’arrêter. Mon but est d’enchaîner, d’avoir un maximum de minutes et surtout d’aider l’équipe".

Miras rêve de Liga 

Ambitieux, le portier fixe aussi les objectifs collectifs : "Le club veut gagner le plus possible et lutter pour les Champions Playoffs", clame-t-il. Quant à ses rêves personnels, il ne les cache pas : "Jouer un jour en Liga, c’est le rêve de chaque joueur espagnol. Mais je préfère rester concentré sur le présent. Ici à Malines, je suis heureux, je veux progresser et apporter à l’équipe. Le futur, on verra. Mais c'est vrai que je suis supporter du Bétis !".

Pour progresser, Miras s’inspire de modèles. "Adrien San Miguel (Bétis) ? C'est un gardien avec une carrière énorme. Je le prends en exemple, bien sûr", explique-t-il. Et quand on évoque Iker Casillas, l’Espagnol ne cache pas son admiration : "J’ai grandi en le regardant à son prime, comme tout jeune gardien espagnol. On est similaires : ni lui ni moi ne sommes très grands (1m82 pour lui, 1m86 pour moi), mais rapides. Bien sûr, il était beaucoup plus fort que moi et le sera toujours, mais on partage certaines qualités, comme la vitesse sur la ligne et de très bons arrêts. Si je devais définir ma principale qualité, c'est ça".

À ceux qui pensent qu’un gardien doit mesurer deux mètres pour percer, Miras rétorque avec philosophie : "Plus tu es grand, mieux c’est, c’est vrai. Mais je n’ai jamais été plus grand que 1m86, donc je ne sais pas ce que ça fait ! L’important, c’est de ne pas être désavantagé dans les airs. Ensuite, tu fais ton job". Et ce job, Nacho l’exerce aussi avec beaucoup d’instinct : "J’utilise beaucoup mon intuition, surtout sur les tirs de près. Parfois tu dois juste sentir le coup, choisir un côté. Ça dépend du moment", conclut celui qui a bien failli écoeurer Marco Ilaimaharitra sur penalty, étant parti du bon côté...

