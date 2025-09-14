Six buts en sept matchs, dont trois sur penalty, et une seule clean sheet pour le Standard : où est le problème ?

Encore deux points perdus pour le Standard, qui a concédé le partage dans le dernier quart d'heure face à Malines. Les Rouches n'ont gardé leur cage inviolée qu'une seule fois cette saison : à la RAAL, lors de la première journée.

Le Standard a perdu deux nouveaux points à Sclessin face à Malines, ce vendredi. Dans cette rencontre, on retiendra surtout la sortie sur civière de Josué Homawoo, à la suite d’un contact survenu après seulement quelques secondes de jeu. Après la rencontre, Daan Dierckx n’avait pas encore reçu les bonnes nouvelles qui sont arrivées quelques minutes plus tard.

"A la mi-temps, le docteur a dit qu’il était conscient. Je n’ai jamais vu ça de ma vie, j’étais vraiment choqué, comme tout le monde. On ne pense pas au match à ce moment-là, on pense juste à Josué et à sa famille. Au début, c’était bizarre : il est allé au duel et est resté au sol, choqué. On a fait le mieux qu’on pouvait, c’est-à-dire le protéger et rester calmes", commentait-il après la rencontre.

On doit toujours gagner ce match"

Après cet événement, les joueurs de Vincent Euvrard ont dû rentrer dans leur match, ce qu’ils ont plutôt bien fait en première mi-temps, sans toutefois ouvrir le score. Il a fallu attendre l’heure de jeu pour le penalty d’Ilaimaharitra, mais Kerim Mrabti a égalisé un petit quart d’heure plus tard. En toute fin de rencontre, Dierckx a mis Nacho Miras à grosse contribution, et Ayensa a touché la barre transversale.

"On doit toujours gagner ce match. On a perdu deux points, un seul n’est pas suffisant, surtout en voyant l’occasion à la fin avec Dennis et moi. C’est dommage qu’elle ne rentre pas. On doit continuer à travailler dans le dernier tiers pour marquer plus de buts. En défense, on encaisse aussi trop facilement. C’est quelque chose à analyser."

Le Standard n'arrive pas à garder le zéro...

Si son point fort était la défense la saison dernière, le Standard concède désormais bien trop facilement depuis sept matchs. Comme contre Dender en début de saison, les Rouches ont été rejoints après avoir mené au score à Sclessin. Ils n'ont gardé qu'une seule fois le zéro derrière : à la RAAL, lors de la première journée.

"C’est clair qu’on encaisse trop facilement cette saison. La ligne défensive change beaucoup : Ibe est sorti avant-hier avec une blessure, maintenant Josué. On doit trouver les solutions avec les joueurs disponibles. Il nous reste une grosse semaine avant Westerlo, on doit trouver une connexion entre la défense et le milieu. Le but encaissé vient d’une remise à 45, et ce n’est pas la première fois cette saison. On veut défendre le centre, mais ce joueur-là était tout seul."

... mais provoque des penaltys

Vincent Euvrard évoquait, lors de ses premières conférences de presse, un équilibre à trouver. Le Standard défend moins bien, et cela ne veut pas dire qu’il marque davantage, puisqu’il n’a inscrit que six buts depuis le début de saison… dont trois sur penalty. 50 %, c’est une statistique élevée, qui n’est pas forcément une mauvaise chose, selon Daan Dierckx.

"Cela veut aussi dire qu’on arrive dans le rectangle et qu’on cherche à créer des situations dangereuses pour l’adversaire. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif. On provoque des occasions et, jusqu’à maintenant, on a eu la 'chance' que l’arbitre siffle les penaltys", a conclu le défenseur central du Standard.