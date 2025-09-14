Interview Six buts en sept matchs, dont trois sur penalty, et une seule clean sheet pour le Standard : où est le problème ?

Six buts en sept matchs, dont trois sur penalty, et une seule clean sheet pour le Standard : où est le problème ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Encore deux points perdus pour le Standard, qui a concédé le partage dans le dernier quart d'heure face à Malines. Les Rouches n'ont gardé leur cage inviolée qu'une seule fois cette saison : à la RAAL, lors de la première journée.

Le Standard a perdu deux nouveaux points à Sclessin face à Malines, ce vendredi. Dans cette rencontre, on retiendra surtout la sortie sur civière de Josué Homawoo, à la suite d’un contact survenu après seulement quelques secondes de jeu. Après la rencontre, Daan Dierckx n’avait pas encore reçu les bonnes nouvelles qui sont arrivées quelques minutes plus tard.

"A la mi-temps, le docteur a dit qu’il était conscient. Je n’ai jamais vu ça de ma vie, j’étais vraiment choqué, comme tout le monde. On ne pense pas au match à ce moment-là, on pense juste à Josué et à sa famille. Au début, c’était bizarre : il est allé au duel et est resté au sol, choqué. On a fait le mieux qu’on pouvait, c’est-à-dire le protéger et rester calmes", commentait-il après la rencontre.

On doit toujours gagner ce match"

Après cet événement, les joueurs de Vincent Euvrard ont dû rentrer dans leur match, ce qu’ils ont plutôt bien fait en première mi-temps, sans toutefois ouvrir le score. Il a fallu attendre l’heure de jeu pour le penalty d’Ilaimaharitra, mais Kerim Mrabti a égalisé un petit quart d’heure plus tard. En toute fin de rencontre, Dierckx a mis Nacho Miras à grosse contribution, et Ayensa a touché la barre transversale.

"On doit toujours gagner ce match. On a perdu deux points, un seul n’est pas suffisant, surtout en voyant l’occasion à la fin avec Dennis et moi. C’est dommage qu’elle ne rentre pas. On doit continuer à travailler dans le dernier tiers pour marquer plus de buts. En défense, on encaisse aussi trop facilement. C’est quelque chose à analyser."

Le Standard n'arrive pas à garder le zéro...

Si son point fort était la défense la saison dernière, le Standard concède désormais bien trop facilement depuis sept matchs. Comme contre Dender en début de saison, les Rouches ont été rejoints après avoir mené au score à Sclessin. Ils n'ont gardé qu'une seule fois le zéro derrière : à la RAAL, lors de la première journée.

"C’est clair qu’on encaisse trop facilement cette saison. La ligne défensive change beaucoup : Ibe est sorti avant-hier avec une blessure, maintenant Josué. On doit trouver les solutions avec les joueurs disponibles. Il nous reste une grosse semaine avant Westerlo, on doit trouver une connexion entre la défense et le milieu. Le but encaissé vient d’une remise à 45, et ce n’est pas la première fois cette saison. On veut défendre le centre, mais ce joueur-là était tout seul."

... mais provoque des penaltys

Vincent Euvrard évoquait, lors de ses premières conférences de presse, un équilibre à trouver. Le Standard défend moins bien, et cela ne veut pas dire qu’il marque davantage, puisqu’il n’a inscrit que six buts depuis le début de saison… dont trois sur penalty. 50 %, c’est une statistique élevée, qui n’est pas forcément une mauvaise chose, selon Daan Dierckx.

"Cela veut aussi dire qu’on arrive dans le rectangle et qu’on cherche à créer des situations dangereuses pour l’adversaire. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de négatif. On provoque des occasions et, jusqu’à maintenant, on a eu la 'chance' que l’arbitre siffle les penaltys", a conclu le défenseur central du Standard.

0 réaction
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Standard
KV Malines
Daan Dierckx

Plus de news

MT: Cercle de Bruges 0-2 Charleroi Live

MT: Cercle de Bruges 0-2 Charleroi

16:48
Un candidat aux Diables en avait gros sur la patate : "Il faut forcément passer par ce genre de moments"

Un candidat aux Diables en avait gros sur la patate : "Il faut forcément passer par ce genre de moments"

16:40
Quel onze pour Anderlecht ? Hasi a la pression au moment de recevoir Genk

Quel onze pour Anderlecht ? Hasi a la pression au moment de recevoir Genk

16:21
De Kathmandu à la Somalie ? Un entraîneur belge pourrait bien poursuivre son tour du monde

De Kathmandu à la Somalie ? Un entraîneur belge pourrait bien poursuivre son tour du monde

16:20
L'Union sans son porte-drapeau pour le début de la Ligue des Champions ? Sébastien Pocognoli dans l'attente

L'Union sans son porte-drapeau pour le début de la Ligue des Champions ? Sébastien Pocognoli dans l'attente

16:00
Ivan Leko en train de ressusciter La Gantoise ? Les Buffalos renversent la situation à dix contre onze

Ivan Leko en train de ressusciter La Gantoise ? Les Buffalos renversent la situation à dix contre onze

15:40
Une classe au-dessus : le RWDM Brussels profite des cadeaux de Seraing et s'impose largement

Une classe au-dessus : le RWDM Brussels profite des cadeaux de Seraing et s'impose largement

15:23
Les "2000" prennent le pouvoir : la Challenger Pro League fait place à la classe biberon, pour notre grand plaisir

Les "2000" prennent le pouvoir : la Challenger Pro League fait place à la classe biberon, pour notre grand plaisir

15:00
Un ancien d'Anderlecht y croit : "Pourquoi ne pas revenir là où j'ai connu les plus beaux moments de ma carrière ?"

Un ancien d'Anderlecht y croit : "Pourquoi ne pas revenir là où j'ai connu les plus beaux moments de ma carrière ?"

14:20
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/09: Emegha

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/09: Emegha

14:00
Officiel : un ancien flop de l'Antwerp s'offre un transfert à Chelsea

Officiel : un ancien flop de l'Antwerp s'offre un transfert à Chelsea

14:00
Un premier pas pour le football belge : accord trouvé entre DAZN et la RTBF, avec des conséquences dès ce dimanche

Un premier pas pour le football belge : accord trouvé entre DAZN et la RTBF, avec des conséquences dès ce dimanche

13:00
Les Diables sans leur capitaine en octobre ? Son entraîneur laisse craindre le pire

Les Diables sans leur capitaine en octobre ? Son entraîneur laisse craindre le pire

13:30
Après avoir battu Bruges, La RAAL affiche ses ambitions : "On est capables de prendre des points contre tout le monde"

Après avoir battu Bruges, La RAAL affiche ses ambitions : "On est capables de prendre des points contre tout le monde"

12:00
Kevin De Bruyne, le nouveau patron de Naples ? "Le rôle que nous lui donnons est parfait"

Kevin De Bruyne, le nouveau patron de Naples ? "Le rôle que nous lui donnons est parfait"

12:30
"Tout simplement pas assez bien" : un attaquant du Club de Bruges critique la prestation de son équipe

"Tout simplement pas assez bien" : un attaquant du Club de Bruges critique la prestation de son équipe

11:30
À Sclessin, la belle surprise de la soirée venait de Namur : "Je suis curieux de voir jusqu'où il va aller"

À Sclessin, la belle surprise de la soirée venait de Namur : "Je suis curieux de voir jusqu'où il va aller"

21:00
La place de Jackers en danger après son erreur ? Hayen répond après la défaite

La place de Jackers en danger après son erreur ? Hayen répond après la défaite

10:30
Pas de transfert ? Pas de problème ! Lucas Stassin offre une nouvelle victoire à Saint-Étienne en Ligue 2

Pas de transfert ? Pas de problème ! Lucas Stassin offre une nouvelle victoire à Saint-Étienne en Ligue 2

11:00
"Presque le match parfait" : Vincent Kompany encense son Bayern avant le choc face à Chelsea

"Presque le match parfait" : Vincent Kompany encense son Bayern avant le choc face à Chelsea

10:00
Première réussie : l'ancien de l'Union Charles Vanhoutte brille à Nice

Première réussie : l'ancien de l'Union Charles Vanhoutte brille à Nice

09:30
Un rebondissement de dernière minute dans la liste de l'Union en Ligue des champions

Un rebondissement de dernière minute dans la liste de l'Union en Ligue des champions

08:23
Match dingue à Turin : la Juve fait tomber l'Inter et Lois Openda découvre la Serie A

Match dingue à Turin : la Juve fait tomber l'Inter et Lois Openda découvre la Serie A

09:10
Récemment critiqué en Italie, Kevin De Bruyne répond avec un but pour Naples

Récemment critiqué en Italie, Kevin De Bruyne répond avec un but pour Naples

08:45
Michael Verschueren à la présidence d'Anderlecht ? "Les fans cherchaient un bouc émissaire et l'ont trouvé"

Michael Verschueren à la présidence d'Anderlecht ? "Les fans cherchaient un bouc émissaire et l'ont trouvé"

07:00
1
Battre le Standard n'a pas suffi pour maintenir la dynamique : David Hubert et OHL stoppés dans leur élan

Battre le Standard n'a pas suffi pour maintenir la dynamique : David Hubert et OHL stoppés dans leur élan

06:30
Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

Grands débuts repoussés pour Mihajlo Ilić à Anderlecht : quand pourra-t-il remplacer Jan-Carlo Simic dans la défense ?

06:00
Grosse surprise : la RAAL bat Bruges, qui manque sa répétition générale avant la Ligue des Champions

Grosse surprise : la RAAL bat Bruges, qui manque sa répétition générale avant la Ligue des Champions

22:59
5
Avec une grosse défaite du SL16 FC : les résultats de la soirée en D1 ACFF

Avec une grosse défaite du SL16 FC : les résultats de la soirée en D1 ACFF

22:25
Challenger Pro League : Eupen ne fait qu'une bouchée des Francs Borains, belle victoire du FC Liège en déplacement

Challenger Pro League : Eupen ne fait qu'une bouchée des Francs Borains, belle victoire du FC Liège en déplacement

22:03
Retraité sportivement mais déjà entraîneur, Dedryck Boyata se confie : "Je voulais arrêter autrement"

Retraité sportivement mais déjà entraîneur, Dedryck Boyata se confie : "Je voulais arrêter autrement"

21:20
🎥 Johan Bakayoko en mode Arjen Robben pour libérer Leipzig, Vincent Kompany et le Bayern roulent sur Hambourg

🎥 Johan Bakayoko en mode Arjen Robben pour libérer Leipzig, Vincent Kompany et le Bayern roulent sur Hambourg

21:40
🎥 L'Union s'en sort de justesse à Dender, encore grâce à son improbable héros

🎥 L'Union s'en sort de justesse à Dender, encore grâce à son improbable héros

20:20
Malines méritait-il un penalty face au Standard ? Fred Vanderbiest s'exprime sur le sujet

Malines méritait-il un penalty face au Standard ? Fred Vanderbiest s'exprime sur le sujet

13/09
2
"21 millions d'euros pour Simic ? Les Saoudiens ont dû mélanger les chiffres, n'est-ce pas ?"

"21 millions d'euros pour Simic ? Les Saoudiens ont dû mélanger les chiffres, n'est-ce pas ?"

19:30
1
🎥 Deux buts, une passe décisive, décisif dans tous les buts : un talent belge s'éclate aux Pays-Bas

🎥 Deux buts, une passe décisive, décisif dans tous les buts : un talent belge s'éclate aux Pays-Bas

20:00

Plus de news

Les plus populaires

Jupiler Pro League

 Journée 7
Standard Standard 1-1 KV Malines KV Malines
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-0 OH Louvain OH Louvain
FCV Dender EH FCV Dender EH 0-1 Union SG Union SG
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 1-0 FC Bruges FC Bruges
Antwerp Antwerp 1-2 La Gantoise La Gantoise
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-2 Charleroi Charleroi
Anderlecht Anderlecht 18:30 KRC Genk KRC Genk
STVV STVV 19:15 Westerlo Westerlo
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2025 www.walfoot.be All Rights Reserved