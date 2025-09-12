Ilaimaharitra et Saïd décisifs, en vain : les notes du Standard après le partage contre Malines

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le Standard a partagé l'enjeu contre Malines dans le cadre de la septième journée de Pro League. Voici les notes attribuées aux Liégeois pour cette rencontre.

Matthieu Epolo (6)

Belle parade sur la reprise de la tête de Konaté. Sa vue est masquée sur la frappe de Mrabti, mais ça n'aurait pas été l'arrêt le plus difficile de sa carrière.

Tobias Mohr (5)

Des tentatives d'accélération, quelques pertes de balles, beaucoup d'efforts pour les compenser et revenir sur son attaquant, souvent Koudou ou Bafdili. Moins remuant en seconde période.



Lire aussi… Le pire est évité : Vincent Euvrard donne des nouvelles de Josué Homawoo après sa sortie inquiétante

Josué Homawoo (NC)

Evacué sur civière après un contact dès la première minute de jeu. On souhaite le meilleur des rétablissements au défenseur togolais.

Daan Dierckx (5,5)

A bien remporté ses duels de la tête. Un sérieux manque à la construction du jeu, tout de même. Proche de donner la victoire avec une reprise de la tête en fin de match.

Marlon Fossey (5,5)

Repousse une reprise de Halhal sur la ligne. Encore trop peu présent pour apporter le danger depuis son couloir, mais solide défensivement.

Marco Ilaimaharitra (6)

Moins remarqué dans son impact puisque le Standard a souvent eu le ballon. Précieux pour faire tourner le ballon, et rempli du sang froid nécessaire pour convertir son penalty à l'heure de jeu, malgré que Miras soit parti du bon côté. Ce but lui offre son 6/10.

Casper Nielsen (5,5)

Aurait pu ouvrir le score après douze minutes avec un meilleur centre de Saïd. Reste assez effacé, mais s'affirme de plus en plus malgré tout. très généreux dans les efforts.

Mohamed El Hankouri (5)

Fluidifie certaines actions, rate des passes qui en gâchent d'autres. Un joueur de talent qui n'est pas encore à 100 % de son potentiel. Remplacé à la pause par Dennis Ayensa.

Rafiki Saïd (6)

Dynamise le côté gauche, mais se montre imprécis dans le dernier geste, à l'image de son centre trrop puissant pour Nielsen en début de match. Provoque le penalty d'un dribble ayant dépassé Konate. Point faible majeur : presque inutile défensivement. Obtient son 6/10 grâce au penalty provoqué.

Adnane Abid (4)

Trop discret, et trop brouillon en possession du ballon. Assez décevant.

Thomas Henry (5,5)

Bien placé à la demi-heure, un peu lent pour enchaîner. Précieux dans son rôle, mais pas souvent trouvé dans une bonne position.

Ibrahim Karamoko (5)

Pressenti titulaire, puis monté pour remplacer Josué Homawoo. Sobre, mais il n'apportera pas la créativité nécessaire à la défense du Standard pour casser une ligne avec une passe.

Dennis Ayensa (5,5)

De retour de blessure et monté à la pause. Trouve la latte en fin de rencontre, a tenté quelques fois de prendre la profondeur, mais discret dans l'ensemble.

Non-notés : Nayel Mehssatou, Hakim Sahabo