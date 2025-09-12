📷 Grosse frayeur à Sclessin : Josué Homawoo évacué sur civière dans un silence glaçant

Quelques instants à peine après le coup d'envoi de Standard - Malines, Josué Homawoo et Bilal Bafdili se sont retrouvés au sol à la suite d'un violent duel. Si le joueur malinois s'est rapidement relevé, le défenseur du Standard a, lui, dû être évacué sur civière après être resté près de dix minutes

La rencontre entre le Standard et Malines, lançant la septième journée de la Jupiler Pro League, a débuté par une énorme frayeur.

Après seulement quelques instants de jeu, Josué Homawoo et Bilal Bafdili se sont heurtés dans un duel aérien et sont mal retombés sur la pelouse de Sclessin.



Si le joueur de Malines s’est rapidement relevé, le défenseur togolais du Standard est resté de longues minutes au sol, pris en charge par des médecins particulièrement réactifs dès leur entrée sur le terrain, avant d’être évacué sur civière.

Le marquoir s’apprêtait à afficher la 10e minute de jeu lorsque Josué Homawoo a quitté la pelouse, remplacé par le Français Ibrahim Karaomoko, milieu défensif de formation mais convaincant en défense centrale lors du match amical contre Fortuna Sittard.

Homawoo a ensuite été conduit directement à l’hôpital le plus proche pour y passer des examens médicaux. Il s’agit d’un nouveau coup dur pour Vincent Euvrard, déjà privé depuis longtemps de David Bates, ainsi que d’Ibe Hautekiet en défense centrale.