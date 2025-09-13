Malines méritait-il un penalty face au Standard ? Fred Vanderbiest s'exprime sur le sujet

Comme souvent, le VAR a a été impliqué ce vendredi en ouverture du week-end de Pro League. Malines aurait peut-être dû recevoir un penalty, mais Frédéric Vanderbiest restait mesuré.

Fred Vanderbiest ne souhaitait pas forcément créer la polémique après le partage décroché à Sclessin par le KV Malines. Notamment sur le penalty concédé par son équipe. "Nous avons concédé un penalty, voilà tout. Maintenant, en était-ce ? On peut le donner ou ne pas le donner, comme le penalty potentiel pour nous", estime-t-il.

"Et nous, malheureusement, n'en avons pas obtenu". Sur le coup, le coach malinois était furieux, mais il était calmé après la rencontre. "C'est du 50/50, il faut être clair à ce sujet. C'est comme ça". Le penalty pour le Standard a été accordé pour une main de Konaté. De l'autre côté, Karamoko a reçu la balle sur le bras.



Lire aussi… 📷 Grosse frayeur à Sclessin : Josué Homawoo évacué sur civière dans un silence glaçant

🖥️ | Le Standard de Liège ouvre le score après un penalty pour une main de Mory Konaté. ✋😬 #STAKVM pic.twitter.com/hDNaqJROav — DAZN België (@DAZN_BENL) September 12, 2025

Le VAR a appelé Mr Laforge lors des deux situations, mais l'arbitre a pris deux décisions opposées. "Ce sont les décisions de l'arbitre. Malheureusement, nous ne pouvons rien y faire", a déclaré Bilal Bafdili en haussant les épaules.

"Si nous avions eu un penalty à ce moment-là, le match aurait été différent", remarque-t-il. "Nous avons entamé la deuxième mi-temps avec de bonnes intentions".

"Mais ce penalty concédé l'est suite à des erreurs de notre part. C'est regrettable. Cela montre qu'il y a encore du travail à faire, mais tout le monde peut faire une erreur. Nous ne devons pointer personne du doigt", conclut Bafdili.