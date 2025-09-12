Le pire est évité : Vincent Euvrard donne des nouvelles de Josué Homawoo après sa sortie inquiétante

Josué Homawoo n'aura disputé que les toutes premières secondes de ce Standard - Malines. Le défenseur central togolais a été évacué sur civière après un contact avec Bafdili. Les premiers examens semblent assez rassurants.

La rencontre entre le Standard et Malines, ce vendredi soir dans le cadre de la septième journée de Pro League, a démarré sur une énorme frayeur.

Après un contact à première vue anodin avec Bafdili, dès les trente premières secondes de jeu, Josué Homawoo s’est effondré, inquiétant vivement toutes les personnes présentes.



Lire aussi… 📷 Grosse frayeur à Sclessin : Josué Homawoo évacué sur civière dans un silence glaçant

Le Togolais a été soigné directement sur la pelouse, dans un silence glaçant, avant d’être transporté sur civière vers l’hôpital le plus proche. Depuis, tout le monde attendait de bonnes nouvelles à son sujet.

Plus de peur que de mal pour Josué Homawoo

Et elles sont arrivées. Alors que Daan Dierckx et Rafiki Saïd, en zone mixte, confiaient que leur partenaire « allait mieux », Vincent Euvrard a donné de ses nouvelles en conférence de presse.

Le gros traumatisme crânien semble écarté. Selon l’entraîneur du Standard, Josué Homawoo a été victime d’une commotion cérébrale et a fait une crise d’épilepsie sur la pelouse.

Des scanners de sa nuque et de sa tête ont été réalisés, ne montrant pas de dégâts plus graves pour le moment. Si ce diagnostic se confirme, ce sera une très bonne nouvelle pour absolument tout le monde.