Suis KRC Genk - Standard en live sur Walfoot.be à partir de 13:30.
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Date: 25/10/2026 13:30
Compétition: Jupiler Pro League
journée: Journée 9
Stade: Cegeka Arena
Le coup de l'an dernier pour le Standard au Racing Genk ?
Loïc Woos
Loïc Woos depuis la Cegeka Arena
| Commentaire
Le coup de l'an dernier pour le Standard au Racing Genk ?
Photo: © photonews

Genk et le Standard, deux équipes ayant des ambitions mais n'ayant pas vraiment réussi leur début de saison, sur le plan comptable du moins, s'affrontent ce dimanche en début d'après-midi à la Cegeka Arena. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Belle affiche pour ouvrir ce dimanche de neuvième journée de Jupiler Pro League entre le Racing Genk et le Standard. Deux équipes qui se retrouvent déjà presque dos au mur au classement.

Respectivement septièmes et neuvièmes, Limbourgeois et Liégeois accusent déjà un petit retard dans la course au Top 5, et donc aux places européennes.

Qualifiées toutes deux en Coupe de Belgique sur le score de 2-0, les deux équipes se doivent donc de l'emporter pour se rapprocher de leur objectif.

Suivez Genk - Standard sur Walfoot.be

C'est encore plus vrai pour le Standard, qui doit mettre fin à une série de trois défaites consécutives en championnat. Ce ne sera toutefois pas facile à la Cegeka Arena, où Genk enregistre un bilan de trois victoires et un partage, pour onze buts marqués et trois encaissés en quatre matchs.


Les joueurs de Vincent Euvrard sont parfois capables de gros coups, comme quand ils s'étaient imposés 0-3 dans ce stade de Genk la saison dernière. Pourront-ils rééditer cette performance ? Réponse, en direct commenté, sur Walfoot.be en début d'après-midi.

Prono KRC Genk - Standard

KRC Genk gagne
Partage
KRC Genk KRC Genk gagne Partage Standard Standard gagne
81.38% 14.17% 4.45%
Les plus populaires
2-1
(91x)		 2-0
(42x)		 3-1
(35x)

Comparatif KRC Genk - Standard

Classement

7
9

Points

12
11

Gagner

3
3

Perdre

2
3

Buts inscrits

16
13

Buts reçus

12
13

Cartes jaunes

16
9

Cartes rouges

0
1

face-à-face remportés

23
24
35
16/05 18:15 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
25/04 18:15 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
22/02 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-3 Standard Standard
10/08 18:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
14/02 20:45 Standard Standard 1-2 KRC Genk KRC Genk
04/12 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
28/07 13:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
10/03 13:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
25/11 20:45 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
09/04 18:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
31/07 13:30 KRC Genk KRC Genk 3-1 Standard Standard
13/02 13:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Standard Standard
23/07 20:45 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
25/04 20:45 Standard Standard 1-2 KRC Genk KRC Genk
19/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
23/08 13:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
16/02 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-3 Standard Standard
19/10 18:00 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
19/05 18:00 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
19/04 20:30 Standard Standard 1-3 KRC Genk KRC Genk
08/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 2-0 Standard Standard
28/10 14:30 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
06/05 18:00 Standard Standard 5-0 KRC Genk KRC Genk
07/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
17/03 20:45 KRC Genk KRC Genk 0-1* Standard Standard
26/11 14:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
04/08 20:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
18/12 14:30 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
11/09 20:00 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
05/03 20:00 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
02/02 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
20/01 20:45 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
04/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-1 Standard Standard
15/03 14:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
18/05 14:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
13/04 18:00 KRC Genk KRC Genk 2-2 Standard Standard
15/12 14:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
11/08 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
16/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
16/04 20:30 Standard Standard 3-0 KRC Genk KRC Genk
24/02 18:00 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
29/11 20:45 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
31/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
06/05 18:00 Standard Standard 2-3 KRC Genk KRC Genk
22/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
18/12 14:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
18/09 18:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Standard Standard
21/07 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
17/05 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
10/04 20:30 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
13/02 18:00 Standard Standard 0-2 KRC Genk KRC Genk
09/11 20:45 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
17/10 18:00 KRC Genk KRC Genk 4-2 Standard Standard
18/04 20:30 Standard Standard 1-1 KRC Genk KRC Genk
04/04 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
07/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
05/02 19:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
04/10 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
02/10 19:30 KRC Genk KRC Genk 1-0 Standard Standard
25/07 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
15/03 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
26/10 20:30 KRC Genk KRC Genk 0-0 Standard Standard
10/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-2 Standard Standard
14/01 20:30 Standard Standard 2-0 KRC Genk KRC Genk
23/12 20:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
04/02 18:00 Standard Standard 2-1 KRC Genk KRC Genk
21/08 19:30 Standard Standard 0-0 KRC Genk KRC Genk
19/08 18:00 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
17/03 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
16/03 19:30 KRC Genk KRC Genk 2-1 Standard Standard
17/10 19:00 Standard Standard 3-3 KRC Genk KRC Genk
16/10 20:00 KRC Genk KRC Genk 0-1 Standard Standard
29/05 20:00 KRC Genk KRC Genk 3-0 Standard Standard
26/05 20:30 Standard Standard 3-1 KRC Genk KRC Genk
25/02 20:30 Standard Standard 1-0 KRC Genk KRC Genk
13/09 19:00 Standard Standard 3-2 KRC Genk KRC Genk
12/09 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
13/02 20:30 KRC Genk KRC Genk 1-1 Standard Standard
14/09 13:00 Standard Standard 0-2 KRC Genk KRC Genk
10/05 20:00 Standard Standard 0-1 KRC Genk KRC Genk
07/12 20:00 KRC Genk KRC Genk 1-5 Standard Standard

Jupiler Pro League

 Journée 9
KV Courtrai KV Courtrai 23/10 KV Malines KV Malines
Antwerp Antwerp 3-0 Charleroi Charleroi
OH Louvain OH Louvain 2-2 Lommel SK Lommel SK
Westerlo Westerlo 4-4 SK Beveren SK Beveren
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 3-0 Zulte Waregem Zulte Waregem
KRC Genk KRC Genk 13:30 Standard Standard
FC Bruges FC Bruges 16:00 STVV STVV
La Gantoise La Gantoise 18:30 Anderlecht Anderlecht
Union SG Union SG 19:15 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
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