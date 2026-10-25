Le coup de l'an dernier pour le Standard au Racing Genk ?

Genk et le Standard, deux équipes ayant des ambitions mais n'ayant pas vraiment réussi leur début de saison, sur le plan comptable du moins, s'affrontent ce dimanche en début d'après-midi à la Cegeka Arena. Une rencontre à suivre en direct commenté sur Walfoot.be.

Belle affiche pour ouvrir ce dimanche de neuvième journée de Jupiler Pro League entre le Racing Genk et le Standard. Deux équipes qui se retrouvent déjà presque dos au mur au classement.

Respectivement septièmes et neuvièmes, Limbourgeois et Liégeois accusent déjà un petit retard dans la course au Top 5, et donc aux places européennes.

Qualifiées toutes deux en Coupe de Belgique sur le score de 2-0, les deux équipes se doivent donc de l'emporter pour se rapprocher de leur objectif.

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C'est encore plus vrai pour le Standard, qui doit mettre fin à une série de trois défaites consécutives en championnat. Ce ne sera toutefois pas facile à la Cegeka Arena, où Genk enregistre un bilan de trois victoires et un partage, pour onze buts marqués et trois encaissés en quatre matchs.



Les joueurs de Vincent Euvrard sont parfois capables de gros coups, comme quand ils s'étaient imposés 0-3 dans ce stade de Genk la saison dernière. Pourront-ils rééditer cette performance ? Réponse, en direct commenté, sur Walfoot.be en début d'après-midi.