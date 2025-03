Une première en enfer : la Belgique se saborde face à l'Ukraine lors d'une seconde période calamiteuse et devra refaire son retard à Genk

Pourtant devant au repos, la Belgique a totalement explosé en seconde période face à l'Ukraine. Après un deuxième acte de piètre qualité, les Diables devront refaire leur déficit à Genk, dimanche.

Ce jeudi soir, les Diables affrontaient l'Ukraine à Murcie, dans le sud de l'Espagne, en barrage aller de la Ligue des Nations. Pour son baptême du feu, Rudi Garcia officialise le retour de Thibaut Courtois dans les buts et l'intronisation de Zeno Debast au poste de numéro 6. Brandon Mechele fête sa première titularisation et Charles De Ketelaere, snobé par Tedesco, est aligné à droite, avec Leandro Trossard de l'autre côté.

De Bruyne - Lukaku, le duo frappe encore

Une équipe séduisante sur papier, mais les débuts sont poussifs. Mechele et De Winter n'ont jamais joué ensemble, encore moins avec Debast devant eux, et le tout se ressent. Les Diables mettent du temps à se trouver, surtout au milieu de terrain, et les premières opportunités sont ukrainiennes. La première frappe est à mettre à l'actif de l'ancien brugeois Roman Yaremchuk, Courtois repousse péniblement (6e).

Les Diables réagissent quelques minutes plus tard. Trossard enroule au-dessus (11e), puis Lukaku force Lunin à la parade à deux reprises (14e et 16e). La Belgique récupère le contrôle du ballon, mais ne parvient pas à enflammer la partie. Mais sur phase arrêtée, les joueurs de Rudi Garcia réussissent à faire la différence.

Coup-franc obtenu par Trossard et botté par De Bruyne, Lukaku le coupe de la tête et trompe Lunin (0-1, 40e). La 50e passe décisive de King Kev' en sélection, le 86e but de Romelu, qui n'avait plus marqué depuis juin 2024 et le match amical face au Luxembourg et qui a donc inscrit le premier but des ères Martinez, Tedesco et Garcia. Sans réellement convaincre et en éprouvant des difficultés dans la construction du jeu, la Belgique assure tout de même l'essentiel et mène au score au repos.

Complètement noyée par l'Ukraine, la Belgique devra refaire son retard à Genk

La deuxième période commence sur les mêmes bases, avec une Belgique qui éprouve des difficultés face à une Ukraine très intéressante. De Bruyne est le premier à tenter sa chance de loin et trouve Lunin (52e), puis Zinchenko lui répond et trouve le poteau sur coup-franc, alors que Courtois est complètement battu. Une sacrée frayeur (60e).

Dans cette deuxième période, l'Ukraine apporte le danger et n'a pas besoin de grand-chose pour revenir dans le match. De Cuyper met De Winter en difficulté avec une passe en retrait mal calibrée, le contrôle du défenseur central est mauvais et l'addition tombe dans la foulée. Hutsuliak lit la passe avant tout le monde et profite de la situation pour s'emparer du ballon, se présenter en face à face devant Courtois et le tromper. Double erreur, punition instantanée (1-1, 66e).

Du coup, la Zbirna est en pleine confiance et développe son jeu à merveille. Dans une défense des Diables qui se noie, Zinchenko se promène et trouve Sudakov entre les lignes. Ce dernier cherche Tsygankov, dont le centre à ras de sol légèrement dévié par Mechele trouve parfaitement Vanat. De Winter est sorti de position, Debast est trop court, Courtois ne peut rien (2-1, 73e).

La Belgique se noie, coule et ne revient jamais à la surface. Les pertes de balle sont collectives, multipliées, catastrophiques. Succession de corners pour l'Ukraine, Zinchenko récupère le ballon au second poteau et centre à nouveau, Zabarnyi est à la bonne place et se joue de Courtois. Catastrophe belge, avance méritée pour la Zbirna (3-1, 79e).

Le score n'évolue plus, et tant mieux. Car à plusieurs reprises, l'Ukraine passe proche du 4-1, notamment après une perte de balle à Mechele. Noyée par l'Ukraine en seconde période, la Belgique devra refaire son retard à Genk, dimanche, pour rester en division A de la Ligue des Nations. De son côté, Rudi Garcia n'a pas seulement du pain sur la planche, mais une boulangerie toute entière.