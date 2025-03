Parviendra-t-on à déloger Hans Vanaken du onze de base ? "J'ai l'habitude de toujours commencer, entrer en jeu est plus difficile pour moi"

Les Diables sont nombreux à pouvoir se targuer d'avoir marqué des points hier soir. Dans l'entrejeu, Hans Vanaken s'est mis au diapason.

Monté au jeu au match aller contre les Ukrainiens, Hans Vanaken était cette fois titulaire et a formé un milieu de terrain plus qu'intéressant avec Kevin De Bruyne et Nicolas Raskin. Le joueur du Club de Bruges, qui n'avait plus été appelé depuis près de deux ans sous Domenico Tedesco, a immédiatement obtenu la confiance de Rudi Garcia et a répondu avec une solide performance.

"Nous avons eu des occasions, mais il nous a fallu du temps avant de marquer. J'ai manqué une grosse occasion, Romelu a tiré à côté, il y avait suffisamment d'opportunités. Mais il faut aussi les concrétiser. Ensuite, Max (De Cuyper) est entré et a marqué directement, et là, vous sentez que le public est à nouveau derrière nous. A ce moment-là, il faut juste y aller et ne pas réfléchir", nous expliquait-il à l'issue de la rencontre.

L'Ukraine a vendu chèrement sa peau mais a fini par plier : "Ils se sont regroupés avec beaucoup de joueurs autour de leur surface, ce qui rend difficile de créer du jeu. Nous avons centré mais les ballons n'arrivaient pas, nous avons toutefois continué à essayer. Tout au long du match, nous avons créé suffisamment d'occasions et cela a fini par payer".

Dans son registre traditionnel

Vanaken est souvent parvenu à se démarquer au coeur du jeu et a conclu sa belle prestation avec un assist parfaitement dosé pour Romelu Lukaku : "C'est agréable d'avoir une passe décisive à mon actif, mais je suis surtout heureux d'être de retour et de pouvoir jouer. Marquer un but ou faire une passe décisive est mon rôle à Bruges et j'essaie de faire de même ici".

L'infiltreur des Blauw en Zwart savoure : "J'ai l'habitude de toujours commencer. Entrer en jeu est plus difficile pour moi, c'est différent. Tout le monde préfère commencer, c'est logique. En tant que remplaçant, il est un peu plus difficile de rentrer tout de suite dans son match, donc je suis content de pouvoir commencer et prester de cette manière. Et oui, avec cette qualité autour de moi... Je sais que je dois jouer surtout en fonction de De Bruyne, mais quand on le voit jouer... je le fais avec plaisir".