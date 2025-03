Venu éteindre le feu, Thibaut Courtois demande du calme et refuse de s'inquiéter : "Je suis sûr qu'on peut battre l'Ukraine 2 ou 3-0"

Les Diables Rouges ont été battus 3-1 par l'Ukraine, jeudi soir. Au terme d'une prestation peu rassurante, surtout en deuxième période, Rudi Garcia n'a pas vécu la première espérée. Le retour de Thibaut Courtois fut également plus compliqué que prévu.

Il avait sûrement imaginé son retour chez les Diables Rouges d'une autre manière. Thibaut Courtois a dû regarder derrière lui à trois reprises jeudi soir contre l'Ukraine. Après le match, le gardien est venu expliquer en zone mixte ce qui n'a pas fonctionné.

"Nous avons eu du mal à trouver le joueur libre et à attaquer. De plus, nous avons encaissé un premier but très malheureux. C'était une passe compliquée et Koni (De Winter) n'a pas vraiment pu dégager le ballon", a commencé le gardien du Real Madrid, assailli de questions par la presse... espagnole venue presque spécialement pour lui et Andriy Lunin.

"Ensuite, nous n'avons plus retrouvé le calme nécessaire pour contrôler le match", a poursuivi Courtois. C'est là que tout a basculé. La ligne défensive des Belges a coulé et a concédé trois buts en un quart d'heure.

Les Diables devront apprendre à rester calmes dans les situations difficiles

"Ils ont marqué sur corner pour faire 3-1 et c'est dommage. Nous devons rester calmes, analyser et je suis sûr que nous jouerons un meilleur match dimanche. Si nous marquons un but, le deuxième suivra aussi", a-t-il ajouté. Des paroles claires, mais les fans voudront maintenant voir des actes.

Était-ce une question de mentalité, comme l'a suggéré Lukaku ? "Peut-être. Si nous encaissons un but, au lieu de paniquer, nous devons former un bloc calmement. Ensuite, défendre tous ensemble de manière plus solide. Le terrain n'était pas évident non plus", a-t-il mentionné.

"Nous avons certainement assez de qualité dans l'équipe pour rectifier ce résultat. Je suis sûr que nous pouvons gagner à domicile par 2-0 ou 3-0. Nous devons tous en faire un peu plus et alors tout ira bien", a conclu Courtois.