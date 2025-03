Voilà ce qu'on veut voir ! Les notes de Diables Rouges brillants face à l'Ukraine

Les Diables Rouges l'ont fait ! Ils ont retourné une situation très compliquée et ont assuré leur maintien en Ligue des Nations A. Voici nos cotes, forcément bien différentes de celles de Murcie !

Sels: 7

Le titulaire surprise n'a eu qu'un seul arrêt à faire, et il l'a fait. C'est tout ce qu'on lui demande et beaucoup de supporters se diront que quitte à ce que Courtois joue un match sur deux, on n'a peut-être plus vraiment besoin de lui...

Castagne: 5

Un match correct dans l'ensemble mais discret. Peu d'infiltrations, peu de danger.

Faes: 7

L'un des grands gagnants de la soirée au vu de la prestation de ses concurrents jeudi. Non, il n'est pas génial... mais il a rassuré la plupart du temps. Le talent ne fait pas tout...

Debast: 5,5

Pourquoi donc deux sélectionneurs consécutifs le placent-ils sur son mauvais pied ? Debast y est visiblement mal à l'aise. Globalement correct mais il s'est aussi fait dépasser sur certaines accélérations.

Meunier: 6,5

Il n'a pas vraiment marqué le match de son empreinte mais en première mi-temps surtout, il a amené de l'envie et même quelques débordements. L'une des bonnes surprises de la double confrontation.

Raskin: 8,5

Quelle première titularisation ! Averti très vite, Raskin a magnifiquement géré ce jaune et a joué un match à la fois calme et engagé. On ne voit pas comment Garcia peut le sortir du onze à l'avenir s'il garde le rythme à Glasgow.

Vanaken: 8

Le triple Soulier d'Or tient-il son match référence en équipe nationale ? Pas de pertes de balle dangereuses, des idées intéressantes, une montée en puissance jusqu'à cet assist trois étoiles pour Lukaku : l'un des grands gagnants de la soirée, lui aussi.

De Bruyne: 8,5

Enfin, KDB a été transcendé par son brassard de capitaine, et peut-être par le plaisir de retrouver "son" stade de Genk. Fantastique seconde période du médian de Manchester City, dont chaque ballon était millimétré ou presque.

Doku: 6,5

A fait beaucoup de mauvais choix et s'est souvent enfermé dans ses dribbles, prévisibles et répétitifs. Il a cependant offert la passe décisive pour le 1-0 et a ensuite un peu haussé son niveau de jeu.

Lukaku: 9

Et dire qu'on craignait un scénario "à la Croatie" quand il a raté cette énorme occasion à l'heure de jeu. Mangé pendant près de 70 minutes par des défenseurs ukrainiens impressionnants, il a ensuite inscrit une merveille, puis délivré les Diables. Bravo à lui pour l'état d'esprit !

Trossard: 3

Encore une fois une véritable catastrophe. Cette fois, il est temps que ça s'arrête : la Belgique tient son nouveau Luc Nilis, et on espère que Rudi Garcia ne s'obstinera pas.

De Cuyper: 8

Une entrée au jeu de véritable mort de faim, marquant sur sa première touche de balle et ensuite amenant énormément offensivement.

Saelemaekers: 7

Une montée très incisive pour l'ailier de l'AS Rome dont on espère vraiment qu'il en devancera quelques uns dans la hiérarchie désormais.