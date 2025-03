Plus jamais au Stade Roi Baudouin, s'il-vous-plaît : les Diables Rouges ont enfin communié avec leur public

Les Diables Rouges auraient-ils pu opérer un tel retournement de situation au Stade Roi Baudouin? On en doute. Après le premier but, la Cegeka Arena s'est enfin enflammée.

Tous les joueurs le pensent, et certains commencent à le dire : l'ambiance au Stade Roi Baudouin n'atteint jamais un dixième de ce qu'on a pu voir à la Cegeka Arena ce dimanche. La façon dont Lukaku a pu aller célébrer avec son public après sa bicyclette n'aurait pas été vue dans la froideur du Heysel, avec sa piste d'athlétisme surannée.

Bien sûr, tout n'était pas parfait - en première période, on avait l'impression par moments que l'Ukraine jouait à domicile. Mais dès que les Diables ont enflammé le match, les tribunes ont suivi. L'Union Belge a fait le bon choix.

Le Stade Roi Baudouin ne répond simplement plus aux exigences du football international. Les Diables Rouges doivent jouer à Sclessin, Bruges, Anderlecht, Gand - même Louvain face aux plus "petites" équipes. Le morne bloc de béton hideux et froid du Heysel ? On ne s'y sent pas à la maison.

Si vous voulez élever le niveau, vous devez aussi créer la bonne ambiance, et même le public ne semblait pas avoir envie de le faire à Bruxelles. Comme un artiste qui communierait mieux avec son public à l'Ancienne Belgique qu'au... hé bien, au Stade Roi Baudouin, les Diables doivent pouvoir sentir le soutien populaire.

Pitié, donc, messieurs de l'Union Belge : au-delà du coup d'envoi de la Coupe du Monde 2026, considérer sérieusement à ne revenir au Stade Roi Baudouin que quand c'est vraiment nécessaire - on sait que financièrement, ça l'est parfois. Mais la soirée d'hier n'aurait pas eu lieu là-bas...