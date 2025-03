La presse étrangère ne rate pas les Diables Rouges : "Une équipe de plus en plus décevante"

Les débuts de Rudi Garcia en tant que sélectionneur se sont avérés très décevants. Ils ont été suivis, et critiqués, par de nombreux médias étrangers.

En France, la presse était très curieuse d'assister aux débuts de Garcia en tant que sélectionneur de la Belgique, et le résultat n'était pas au rendez-vous. "En 12 minutes, les Diables Rouges ont encaissé 3 buts, ce qui confirme que la défense sera le grand défi de l'entraîneur français", écrit L'Equipe.

Le média sportif n°1 en France est également très critique sur les Diables (qui ont perdu leurs deux matchs de Nations League face aux Bleus en 2024) : "Il faudra que cette équipe de plus en plus décevante renverse la situation dimanche à Genk face à des Ukrainiens auteur d'un match haut de gamme en termes d'engagement et de technique".

So Foot, de son côté, parle de Belgique "balayée" et d'un résultat "désespérant" pour un Rudi Garcia dont on "savait qu'il avait du pain sur la planche mais pas que les débuts seraient si cauchemardesques".

Aux Pays-Bas, De Telegraaf souligne que le retour de Thibaut Courtois et la nomination de Garcia n'ont pour le moment "rien amené de positif", tandis que Voetbal International pointe que "la morosité est rapidement revenue" en Belgique.

En Angleterre aussi, on observait la catastrophe. "Les Belges ont perdu le contrôle du match après une grossière erreur en défense. Il sera très difficile d'éviter la relégation en Ligue B désormais", pointait le Guardian.