Romelu Lukaku remercie un homme après son but extraordinaire (et ça fera mal aux supporters d'Anderlecht)

Romelu Lukaku a une fois de plus prouvé son importance cruciale pour les Diables Rouges avec une deuxième mi-temps impressionnante. Son raté, il l'a oublié pour atteindre le total de 88 buts en équipe nationale.

Romelu Lukaku se rapproche ainsi inéluctablement du sommet du classement des buteurs internationaux. "Dieu est grand", a-t-il souri après coup pour commencer. Dès l'avant-match, Lukaku le "sentait" bien. "Il y avait une atmosphère différente, je l'ai tout de suite remarqué", a-t-il continué.

Les Diables Rouges ont continué à se battre, même lorsque le temps commençait à presser. "J'ai vu beaucoup d'équipes revenir dans des situations encore plus difficiles. En football, ce n'est jamais fini. Mais en fait, on ne devrait jamais s'être mis dans cette situation", a reconnu Lukaku.

Cependant, le buteur de Naples reste prudent. "C'est une bonne base, mais nous devons encore créer plus d'automatismes sur le terrain", a-t-il souligné. "Maintenant, il est important que chacun continue de se développer individuellement et joue bien jusqu'à la fin de la saison. En juin, nous nous retrouverons et nous devrons décrocher six points."

Son magnifique retourné acrobatique était le point fort de la soirée. "Vous devez toujours regarder le ballon, j'ai appris cela de Jean Kindermans", a-t-il souri. Avec une légère poussée sur son défenseur, il a créé juste assez d'espace pour reprendre le ballon. "C'est ce que vous devez faire pour vous libérer", a-t-il plaisanté.

Big Rom' regarde déjà vers les prochains matchs internationaux et espère encore progresser davantage. "J'espère que nous aurons un peu plus de temps à ce moment-là pour assimiler les idées du coach. Et que la concurrence s'intensifie, c'est juste bon pour tout le monde", a-t-il conclu.