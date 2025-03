Rudi Garcia est-il vraiment blâmable pour cette première défaite ? Je ne comprenais pas ses choix, mais j'espérais avoir tort"

Les Diables Rouges ont déçu pour la première de Rudi Garcia. La défaite 3-1 contre l'Ukraine les place dans une position bien délicate pour le match retour.

Tout ça pour ça...après tant de tractations autour de retour de Thibaut Courtois, de spéculations quant à la première liste de Rudi Garcia et de promesses de redressement, nos Diables ont livré une bien pâle prestation contre l'Ukraine. Pour Philippe Albert, une première remise en question est déjà nécessaire, tous les niveaux.

"Je ne comprenais pas les choix de Rudi Garcia, mais j'espérais avoir tort", a-t-il commencé sur RTBF. "Il y a eu trop de changements dans l'équipe, pas assez d'automatismes. Cela s'est vu lors de la dernière demi-heure".

Rudi Garcia n'a pas encore eu le temps d'imprimer sa griffe

Les Diables ne s'en étaient pourtant pas si mal tirés en première mi-temps : "Après un début de match relativement difficile, avec quelques approximations derrière et dans le milieu de terrain, on a pris le match en main et on ouvre le score grâce à un magnifique coup franc de Kevin De Bruyne et au sens du but de Romelu Lukaku. Jusqu'à la mi-temps, il n'y avait pas de problème".

Il n'a pas fallu grand-chose pour voir l'équipe perdre le fil : "La seconde période a repris sur un train de sénateur, et puis, il y a les trois changements de Serhiy Rebrov qui changent complètement la physionomie de cette rencontre, et on encaisse trois buts en 13 minutes. C'est dur à encaisser, surtout pour la première de Rudi Garcia. Il y a eu pas mal d'erreurs défensives sur les trois buts encaissés, il y a donc beaucoup de choses à travailler".

Cependant, il ne veut pas tirer de conclusions hâtives pour autant : "Nous ne devons pas pointer du doigt l'entraîneur, il reste un match retour à Genk, dans un stade plein, et je suis convaincu que nous verrons une toute autre équipe. Sinon, ils devront s'expliquer".