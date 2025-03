"We hebben het gedaan" : Rudi Garcia tient son moment fondateur... et parle déjà néerlandais

Rudi Garcia était naturellement un homme heureux après la remontée de son équipe face à l'Ukraine. Même s'il n'a pas l'air d'avoir vraiment douté.

Le sélectionneur belge a probablement poussé un soupir de soulagement à l'issue de ce Belgique-Ukraine, après une entrée en matière calamiteuse à Murcie jeudi dernier. Ses hommes l'ont fait. "Ce n'est pas un soulagement, mais une satisfaction", nuance Rudi Garcia. "C'est le match que j'attendais : on a mis l'intensité et les enchaînements techniques pour mettre ces trois buts et ne pas avoir besoin des prolongations".

Si le Français semblait confiant, il doit tout de même le reconnaître : "J'attendais une réaction d'orgueil. Et ils l'ont fait : ça prouve qu'il y a une âme dans cette équipe, qui peut permettre de vivre ce genre de moments à l'avenir".

J'espère que c'est un acte fondateur pour ce groupe

Fidèle à lui-même, Garcia aura un mot pour presque tous ses joueurs : Lukaku et De Bruyne, ses leaders "qui ont joué leur rôle" ; De Cuyper et Saelemaekers, qui ont "amené l'impact qu'il fallait" et même Bryan Heynen "qui a pu faire ses premiers pas à la maison". Et ces derniers jours, il aura beaucoup travaillé à ramener la confiance dans son groupe.

"We hebben het gedaan"

"Ce n'était pas une question de mentalité, mais une question de confiance. Je me suis rendu compte avec ce blackout de 12 minutes à Murcie qu'il y avait un problème sur ce plan", concède Rudi Garcia. "D'un coup, ils avaient été inquiets plutôt que réactif. Il fallait leur redonner confiance, leur dire qu'individuellement et collectivement, on pouvait le faire".

Et il le leur a dit après le match... dans les deux langues. "Je continue d'apprendre le néerlandais, donc j'ai déjà pu leur dire : "We hebben het gedaan", on l'a fait", sourit Garcia après avoir prononcé ses premiers mots dans la langue de Vondel en public. "J'espère que c'est un acte fondateur pour ce groupe, et que cela permettra d'entamer au mieux la campagne pour 2026".