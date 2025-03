Un consultant déjà sévère avec Rudi Garcia : "Il s'est planté"

La première de Rudi Garcia s'est mal passée. De drôles de choix ont été faits, et ils n'ont pas convaincu Jan Mulder.

Rudi Garcia avait séduit tout le monde : communication claire et conquérante, choix intéressants dans sa sélection, sourire, charme, humour. Même le fait qu'il force de facto les conférences de presse à se faire à 100% en français n'avait pas - encore - déplu au nord du pays.

Mais son premier match amène déjà son lot de critiques. La clarté entrevue dans la sélection ne s'est pas traduire dans son premier onze, et ses choix culottés et forts n'ont pas été payants. Jan Mulder, analyste pour VTM, n'a pas été convaincu du tout.

"C'était le chaos le plus complet. L'Ukraine n'est pas une équipe du top mais a quand même pris le dessus et il n'y a eu aucune réaction", pointe l'ancienne légende d'Anderlecht. "On peut se poser des questions sur la mentalité de gagnant pointée par Garcia".

Mulder est aussi critique concernant ses changements. "Faire rentrer Mokio à 10 minutes de la fin...", s'interroge-t-il. Jérémy Doku est resté sur le banc, lui. "Il aurait amené de l'énergie, de la fraîcheur. Mais le coach était endormi. J'aimerais rester positif mais ce n'est pas possible ici : ce coach s'est planté".

Bienvenue en Belgique, Mr Garcia...