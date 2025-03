Rudi Garcia et les Diables ont énormément de pain sur la planche : "Quand tu veux être une grande équipe, tu n'as pas le droit de sombrer comme ça"

Rudi Garcia a beaucoup de pain sur la planche. Malgré un avantage d'un but au repos, les Diables ont coulé en seconde période face à l'Ukraine, et devront remonter leur retard dimanche, à Genk.

La Belgique a sombré contre l'Ukraine, ce jeudi soir à Murcie. Après une première période difficile mais au terme de laquelle les Diables sont rentrés aux vestiaires avec un but d'avance, la deuxième période fut tout simplement indigne. En conférence de presse après la partie, Rudi Garcia embellissait un petit peu la première période de sa nouvelle équipe, avant de reconnaître l'évidence : les siens ont coulé.

"La raison de notre seconde période ? Il va falloir la trouver. Ce n'est pas possible de voir une Belgique avec un beau visage en première période, du moins après dix premières minutes compliquées, puis de voir cette deuxième mi-temps. D'autant que rien ne laissait présager un tel scénario."

Les erreurs individuelles, c'est le métier qui rentre"

"On contrôlait, on montait en puissance dans la rencontre, on met un joli but et en cadrant un petit peu mieux, on aurait même pu alourdir la marque avant le repos. On se fait avoir sur des erreurs individuelles, mais ça peut arriver dans le football. C'est le métier qui rentre."

Le chantier est énorme pour Rudi Garcia

Comme le mentionnait Romelu Lukaku à nos confrères, c'est surtout sur le plan mental que les Diables n'ont pas été à la hauteur. L'égalisation à l'heure de jeu fut un coup de massue, et la Belgique n'a jamais su s'en relever, ce qui n'a rien de normal.

"Par contre, ce n'est pas parce qu'on encaisse sur ça qu'on peut voir une Belgique qui se met à perdre des ballons, des duels, qui laisse l'adversaire centrer alors qu'on savait que c'est la force de cette Ukraine. Mais voilà, on est à la mi-temps de ces 180 minutes avec deux buts de retard."

Quand tu veux être une grande équipe, tu n'as pas le droit de sombrer comme ça"

"J'attends une réaction, qui n'est pas venue après le 1-1. J'ai trouvé l'Ukraine plus boostée que nous. C'était peut-être le physique ou le public, mais quand tu veux être une grande équipe, tu n'as pas le droit de sombrer comme ça. Il faut tenir bon et récupérer, il reste une mi-temps dans cette double confrontation."

"Mais les 11 joueurs qui ont commencé et les 5 qui sont entrés n'ont pas été à la hauteur. C'est maintenant qu'on va voir si on est une grande équipe", a conclu un sélectionneur français qui aura beaucoup de travail d'ici à dimanche. Et pas que sur le plan mental, pour le coup.