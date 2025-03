"Je reviendrai" : le message de Kevin De Bruyne pour enflammer les supporters de Genk

Les Diables Rouges ont savouré leur soirée à Genk. Briller dans le Limbourg tenait particulièrement à coeur à Kevin De Bruyne.

Même si la Cegeka Arena a regretté le forfait de dernière minute de Thibaut Courtois, plusieurs anciens de la maison étaient à l'oeuvre contre l'Ukraine : Timothy Castagne et Leandro Trossard n'ont pas manqué de saluer leurs anciens supporters, mais la star de la soirée était incontestablement Kevin De Bruyne.

Le joueur de Manchester City n'avait plus joué dans son jardin depuis plus de dix ans et ce match amical contre le Luxembourg en préparation de la Coupe du Monde 2014. C'est donc seulement la deuxième fois qu'il revenait sur la pelouse qui l'a vu effectuer ses grands débuts.

A l'applaudimètre, KDB a même presque dépassé Bryan Heynen, le capitaine du Racing qui a profité de la victoire face à l'Ukraine pour disputer ses toutes premières minutes sous le maillot des Diables à 28 ans.

Des retrouvailles en grandes pompes

De Bruyne s'est offert, avec toute l'équipe, un joli tour d'honneur après la rencontre et a prolonger la communion avec son ancien public sur les réseaux sociaux. "Cela fait longtemps que je n'avais plus joué dans ce stade. Ce fut une expérience agréable, une belle victoire, merci à tous", a-t-il commencé sur le compte officiel du club.

"Bonne chance pour les play-offs, j'espère que vous remporterez le titre. À l'avenir, je reviendrai certainement regarder", a-t-il conclu pour enthousiasmer les supporters du Racing. Cette tournée nationale des Diables permettra-t-elle à des anciens d'Anderlecht et du Standard de revivre de tels moments sur la pelouse de leurs débuts ?