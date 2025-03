Ils l'ont fait : les Diables Rouges écrasent l'Ukraine en seconde période et restent en Nations League A !

On n'y croyait plus, et pourtant : les Diables Rouges, alors qu'ils n'avaient pas encore marqué à la pause, ont offert une seconde période de folie et l'emportent 3-0. Ils restent en Nations League A !

Dans une Cegeka Arena remplie (mais aussi en bonne partie remplie de bruyants supporters ukrainiens), les Diables Rouges auront longtemps peiné avant de trouver la faille. Mais une dernière demi-heure de folie et, surtout, un grand duo Lukaku-De Bruyne aura finalement permis de réaliser le miracle nécessaire (3-0).

La surprise au coup d'envoi, c'est l'absence de l'un des enfants de Genk, Thibaut Courtois, "laissé au repos", annonce la fédération. Mais sincèrement, Rudi Garcia aurait probablement pu aligner Michy Batshuayi entre les cages en première période tant - sans surprise - la domination belge aura été totale.

La Belgique s'installe vite autour du rectangle ukrainien ; Vanaken pense obtenir un penalty, et Nicolas Raskin, aligné en 6 et assez convaincant dans son rôle de roquet, est averti dès la 5e sur le contre. Lunin doit lui s'employer dès la 11e devant De Bruyne, mobile et inspiré devant ses supporters.

L'Ukraine et Lunin tiennent bon

Romelu Lukaku, lui, se fait manger tout cru par le duo Zabarnyi-Sviatok et les occasions belges viennent de l'extérieur du rectangle, via des tentatives de Doku et surtout De Bruyne qui frôle la lucarne adverse (23e).

Zinchenko tente la même chose, lui aussi sans cadrer (27e). Si l'Ukraine a quelques temps forts, il impressionne surtout défensivement, avec un Lunin qui boxe plusieurs ballons dans le troisième quart d'heure (36e, 44e, 45e+1) pour empêcher les Diables d'inscrire ce petit but qui aurait tout changé.

La montée de De Cuyper, la merveille de Lukaku

On arrive à la mi-temps avec la sensation familière que ces Diables pourraient jouer 120 minutes sans marquer. Ca se précise pourtant : Lunin est chanceux devant Vanaken trouvé par Doku (51e). L'ailier de City est un peu trop prévisible mais amène bien plus de danger qu'un Trossard qui rate une énième fois sa chance - celle de trop, peut-être.

Vient ensuite l'image que personne ne voulait voir : celle de Lukaku la tête entre les mains après une énorme occasion ratée. Sur un corner, il est seul au second poteau... et ne parvient pas à toucher le ballon (62e). On ne peut que repenser à la Croatie, même si à l'époque, un seul but aurait suffi, ce qui n'est pas le cas ce soir.

Garcia réagit alors : exit Meunier et un Trossard calamiteux, place à Saelemaekers et surtout Maxim De Cuyper... qui marque sur sa première touche de balle, décalé intelligemment par Doku (70e, 1-0). Enfin, le stade s'enflamme alors qu'on se serait longtemps cru à l'extérieur. Mieux : il explose quand, sur un superbe centre de KDB, Romelu Lukaku envoie une bicyclette magnifique pour remettre les deux équipes "à égalité" (2-0, 75e).

L'ère Garcia tient son moment fondateur

La Belgique pousse, naturellement, pour éviter les prolongations - mais elle ne peut pas se découvrir en contre : Artem Dovbyk force Matz Sels, enfin, à son premier arrêt (77e). L'entrée de l'attaquant de Gérone inquiète la défense belge. Mais la vieille garde a décidé qu'elle ne se rendrait pas : une talonnade somptueuse de KDB trouve Hans Vanaken, dont la longue passe vers Romelu Lukaku est parfaite - c'est 3-0, et les Diables Rouges sont maintenus en Ligue des Nations A (86e).

L'Ukraine, malgré toute sa valeur, ne se relèvera pas d'un tel coup dur. Côté belge, on vivra un autre grand moment avec la montée au jeu de Bryan Heynen, qui reçoit une vibrante ovation de "son" public genkois. Et sans surprise, c'est toute l'équipe qui en recevra une au coup de sifflet final : voilà exactement ce qu'il fallait pour commencer à construire quelque chose sous Rudi Garcia...