Un problème de mentalité ? Brandon Mechele avait une toute autre explication que Romelu Lukaku après le naufrage belge contre l'Ukraine

Le premier match des Diables sous la direction de Rudi Garcia n'a pas été un succès. Romelu Lukaku a directement évoqué un problème de mentalité après la rencontre, mais Brandon Mechele avait une autre explication.

Les Diables ont lourdement perdu contre l'Ukraine ce jeudi soir (3-1) et se sont rapprochés dangereusement de la relégation en Ligue des Nations. Le capitaine Romelu Lukaku n'a pas mâché ses mots au coup de sifflet final et a évoqué un problème de mentalité.

Brandon Mechele n'était pas tellement d'accord, et avait une autre explication. "L'entraîneur a dit que nous avons bien joué en première mi-temps et c'est dommage que nous ayons tout gâché en seconde."

"Nous avons tout donné, je ne pense pas que nous puissions blâmer la mentalité", a assuré Mechele. Il voyait plutôt un problème physique. "Quand les espaces s'agrandissent, c'est plus dur physiquement. Nous avons tout donné, mais malheureusement, nous avons manqué d'un peu de chance en seconde mi-temps."

L'égalisation est arrivée après que De Winter ait perdu le ballon suite à une passe difficile de De Cuyper. "Ce n'est pas la faute de Koni sur ce premier but encaissé, c'était juste une mauvaise passe qu'il a reçue. Même s'il aurait peut-être pu mieux gérer ce ballon", a déclaré Mechele.

"C'est dommage ce qui s'est passé là-bas et l'Ukraine a pu revenir à égalité. Cela leur a donné de l'oxygène et de la confiance car jusqu'à ce moment-là, ils n'avaient presque rien fait. Probablement devrions-nous rester un peu plus calmes dans ces moments-là et garder le contrôle. Dimanche, ce sera difficile, mais nous ferons tout pour nous qualifier."