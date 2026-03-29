🎥 Un premier but, et quel premier but ! Zeno Debast s'impose comme un incontournable

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Photo: © photonews

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Titulaire, Zeno Debast a été l'un des meilleurs Diables Rouges sur le terrain ce samedi. Une prestation défensive solide et un premier but international : que rêver de mieux ?

Son pétard des 25 mètres a été l'un des tournants d'un match qui ne réussissait vraiment pas aux Diables Rouges. Zeno Debast a inscrit le premier but de sa carrière internationale, et comme il l'avait fait avec le Sporting Portugal contre le LOSC, c'était d'une superbe frappe. 

"Je suis fier d'avoir marqué mon premier but avec l'équipe nationale. Je n'ai eu qu'une idée en tête en voyant le ballon arriver : frapper très fort", souriait Debast après la rencontre au micro de nos collègues présents sur place. 

Debast, titulaire indiscutable sous Rudi Garcia 

La Belgique n'était pas en place en début de rencontre, c'était assez évident. "Les 15 à 20 premières minutes ont été difficiles. Après la pause fraîcheur, on s'est adaptés et ça allait mieux", a poursuivi Zeno Debast. "On a eu des difficultés sur phases arrêtées".

S'il a été décisif sur le plan offensif, l'ex-Mauve a surtout rendu une copie quasi-parfaite sur le plan défensif. Des interventions décidées, beaucoup de présence, peu d'erreurs, une relance propre : Zeno Debast paraît s'imposer comme un titulaire indiscutable dans la défense de Rudi Garcia.

Lire aussi… Cinq goals et... des doutes ? Les Diables ont soufflé le chaud et le froid à Atlanta

C'est simple : à chaque fois qu'il était disponible, le défenseur du Sporting était titularisé par le sélectionneur (il n'a ainsi manqué que les matchs de novembre, pour une blessure au genou). On peut donc partir du principe que l'un des deux axiaux du Mondial est connu. 

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