Une véritable horreur à regarder : même les joueurs se sont plaints des maillots d'USA-Belgique

Une véritable horreur à regarder : même les joueurs se sont plaints des maillots d'USA-Belgique
Photo: © photonews

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Tout le monde s'en est très vite rendu compte : les maillots des USA et de la Belgique étaient très semblables vus de dos. Et du côté des joueurs, ce n'était guère mieux.

On en a déjà suivi, des matchs de football. Mais de mémoire de journaliste comme d'amateur, aucun n'a été aussi pénible à regarder que cet USA-Belgique pour un point précis : des maillots qui, vus de dos (ce qui constitue au moins 50% d'un match) étaient presque impossibles à distinguer les uns des autres.

Très vite, le problème a été souligné par les supporters, et pas uniquement belges. Le match a fait un véritable buzz sur les réseaux en raison de cette confusion : le dos des maillots américains (rayés rouges et blancs) étant blanc, c'était pourtant très facile de prévoir ce qui se passerait. 

Les joueurs s'en sont plaints, mais pas de solution 

Les maillots extérieur belges, dont l'esthétique est déjà douteuse, sont également assez particuliers à l'écran avec ce mélange de couleurs incertaines vaguement blanches, vaguement bleues, vaguement roses. Un maillot "à la mode" certainement pas pensé pour être efficace visuellement. 

Et du côté des joueurs ? C'était également un problème. Amadou Onana ne s'en est pas caché : "C'était horrible", lâche-t-il brièvement après la rencontre. Jérémy Doku va plus loin : "Il fallait parfois y regarder à deux fois. Pour un joueur rapide comme moi, c'est difficile. J'aurais préféré des couleurs plus évidentes, même si c'est un joli maillot". 

Selon le média américain The Athletic, si le problème n'a pas été réglé à la mi-temps comme on le pensait, c'est parce qu'aucune des deux équipes... n'avait de second jeu de maillots avec elle au stade. Il aurait été tenté d'en faire venir depuis les hôtels des sélections, sans succès.

Lire aussi… Cinq goals et... des doutes ? Les Diables ont soufflé le chaud et le froid à Atlanta

Côté USA aussi, la confusion était claire. "Tout le monde était un peu choqué. C'était difficile. Ca ne peut pas arriver", regrettait Christian Pulisic après la rencontre. Il vaut mieux que ça arrive maintenant qu'en mondovision en juin prochain... 

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