📷 Un team-building à l'américaine : les Diables Rouges se sont détendus après USA-Belgique

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Photo: © photonews

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Le match des Diables Rouges se tenait à 16h heure locale à Atlanta. Il y avait donc une soirée libre pour tout le monde sur place.

Le temps d'en finir avec les obligations médiatiques, le décrassage et la douche, les Diables Rouges avaient une soirée libre dans la grande ville d'Atlanta, qui accueillera de nombreux matchs durant la Coupe du Monde 2026 mais qu'ils ne visiteront que s'ils terminent 2e du groupe G (ce serait alors en 8e de finale).

Le hasard fait bien les choses : hier soir se tenait un match de NBA, opposant les Atlanta Hawks aux Sacramento Kings. Pas un match au sommet (les Hawks sont 6e de la Conférence Est, les Kings derniers de la Conférence Ouest), mais l'occasion pour les Diables de s'offrir un beau teambuilding.

Les Diables Rouges ont vu du spectacle 

Tout le groupe, ainsi que le staff, s'est ainsi rendu au match environ deux heures après la rencontre face aux USA. Vincent Mannaert, directeur technique de l'Union Belge, était également présent. Joaquin Seys, qui fêtait ses 21 ans hier, a reçu un gâteau d'une taille particulièrement américaine. 

Certains Diables ont certainement profité du spectacle (123-113 pour Atlanta) plus que d'autres ; on pense notamment à Kevin De Bruyne ou Amadou Onana, grands fans de NBA. Le club avait réservé un bel accueil aux tombeurs de leur sélection nationale de soccer. 

Dès ce dimanche, la sélection quittera Atlanta pour se rendre à Chicago, où aura lieu le deuxième match amical de cette trêve internationale. Une ville qui, pour le coup, n'accueillera aucune rencontre de la Coupe du Monde 2026. 

Lire aussi… Cinq goals et... des doutes ? Les Diables ont soufflé le chaud et le froid à Atlanta

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