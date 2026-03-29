Garcia hilare, De Bruyne plus dubitatif : les Diables surpris par la sécurité américaine à même le tarmac

Les Diables Rouges se sont rendus aujourd'hui d'Atlanta à Chicago. Avant de prendre leur vol, tout le monde a été contrôlé sur le tarmac.

L'aventure américaine continue pour les Diables. Après leur victoires 2-5 contre les États-Unis, le groupe a continué à vivre un avant-goût de ce qui l'attendait cet été de l'autre côté de l'Atlantique.

Samedi soir, ils ont encore assisté à un match de NBA. Aujourd'hui, il a fallu plier bagage. Les Diables Rouges ont en effet pris l'avion d'Atlanta à Chicago, où ils affronteront le Mexique.

Les joueurs et leur entourage n'ont pas eu à attendre leur vol dans les terminaux comme les autres voyageurs. Ils ont directement été emmenés sur le tarmac.

Les Diables Rouges contrôlés sur la piste d'embarquement

Mais une fouille les y attendait. Elle a été organisée juste à côté de l'appareil. Aucun joueur ni membre du staff n'y a échappé. De quoi offrir des images particulières.



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Chacun a été contrôlé individuellement. Kevin De Bruyne paraissait dubitatif, tandis que le sélectionneur Rudi Garcia s'amusait du système américain en attendant son tour.