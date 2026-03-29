Un Diable a versé quelques larmes à Atlanta : "Ces derniers mois n'ont pas été faciles"

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Photo: © photonews

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Dodi Lukebakio a marqué les esprits avec son doublé contre les Etats-Unis. Une montée au jeu qui veut dire beaucoup pour lui.

Titulaire régulier sous Domenico Tedesco, Dodi Lukebakio a vécu quelques moments durs en sélection depuis l'arrivée de Rudi Garcia, qui ne l'a pas fait débuter une seule fois. On pense notamment à ce gros manqué contre le pays de Galles.

Lukebakio a même eu le malheur de se blesser au pied avec Benfica. Il avait donc à coeur de se montrer. Message reçu cinq sur cinq avec cet enchaînement de classe mondiale, suivi d'un deuxième but quelques minutes plus tard : "Je suis très ému et reconnaissant. J'ai même versé quelques larmes en marquant mon premier but. Cela représente énormément pour moi. Ces derniers mois n'ont pas été faciles", nous explique-t-il.

Lukebakio a transformé sa frustration en force

"Les autres ailiers ont été performants pendant ma blessure. Et ils le sont toujours. J'ai dû me battre pour obtenir du temps de jeu ces dernières semaines. Retrouver mes sensations n'a pas été facile. Je voulais faire mes preuves pour être appelé en sélection. C'est pourquoi je tiens à remercier le sélectionneur de m'avoir convoqué", poursuit Lukebakio.

L'ailier de Benfica confirme que cette sortie tête basse après son raté contre les Gallois lui trottait dans la tête : "Bien sûr, ça a été difficile. Mais j'ai parlé avec l'entraîneur. Ce remplacement n'avait rien de personnel et il m'a toujours soutenu. "Je continue de croire en toi", m'a-t-il dit. J'en suis ressorti plus fort".

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L'ancien Sévillan a joint le geste à la parole au meilleur moment : "J'espère avoir marqué des points. Mon rêve est de participer à la Coupe du monde avec les Diables Rouges. Des matchs comme celui-ci sont donc importants pour montrer ce dont je suis capable".

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