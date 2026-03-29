"Quand Lukaku n'est pas là, d'autres marquent" : Rudi Garcia satisfait du festival offensif belge

"Quand Lukaku n'est pas là, d'autres marquent" : Rudi Garcia satisfait du festival offensif belge

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Pas de Lukaku ? Pas de problème pour marquer. C'est au moins l'un des constats que l'on peut tirer après cette victoire des Diables Rouges contre les USA.

Tout n'a pas été rose côté belge, cependant, et Rudi Garcia l'a reconnu aisément en conférence de presse d'après-match. "Nous avons mal commencé la rencontre, les USA étaient beaucoup plus agressifs que nous. Nous avons perdu trop de ballons parce que nous voulions trop vite jouer vers l'avant", estime le sélectionneur. 

Ce sont d'ailleurs les locaux qui ont, méritoirement, ouvert le score. "Nous n'avons pas défendu comme nous savons le faire pendant les 20 premières minutes. L'avantage des USA était mérité. Nous perdions les ballons trop vite, tentions des passes qui n'avaient pas lieu d'être", pointe Garcia. 

Garcia satisfait de Doku, De Ketelaere, Lukebakio et Openda 

Au retour des vestiaires, là encore, les USA ont mis la Belgique sous pression. Mais cette fois sans succès et à leurs dépens, car le verrou a sauté. Rudi Garcia a énuméré ce qui lui a plu durant cette rencontre sur le plan offensif : "J'ai pris du plaisir avec De Ketelaere. C'est un joueur intelligent et il a été récompensé sur penalty. Openda est bien monté au jeu et Lukebakio a été très efficace. Jérémy Doku a marqué 5 buts en 9 matches depuis mon arrivée, alors qu'avant c'était 2 en 30 rencontres".

Tant que nous mettons un goal de plus que l'adversaire, ça va 

En l'absence de Romelu Lukaku, plusieurs joueurs ont ainsi pris leurs responsabilités. "Je préfère avoir plusieurs joueurs qui marquent plutôt qu'un seul qui marque beaucoup", répète Garcia, qui a eu l'occasion de tenir ce discours durant toute l'année 2025 en l'absence de son meilleur buteur. "Evidemment, c'est bien que Romelu soit là, mais quand il est absent, d'autres marquent". 

Lire aussi… Cinq goals et... des doutes ? Les Diables ont soufflé le chaud et le froid à Atlanta
Avec 5 buts aux USA face à une équipe qui restait sur 4 matchs sans défaite, le sélectionneur est donc satisfait. "J'aime que mes équipes proposent toujours un football offensif. Contre les USA, nous avons tiré 21 fois au but, dont 10 tirs cadrés. C'est presque du 50% et cela a mené à 5 buts. Nous encaisserons encore des goals, mais tant que nous en mettons un de plus que l'adversaire, ça va", conclut Rudi Garcia avec le sourire. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique
Etats-Unis
Rudi Garcia

Plus de news

Cinq goals et... des doutes ? Les Diables ont soufflé le chaud et le froid à Atlanta Analyse

Cinq goals et... des doutes ? Les Diables ont soufflé le chaud et le froid à Atlanta

11:30
📷 Un team-building à l'américaine : les Diables Rouges se sont détendus après USA-Belgique

📷 Un team-building à l'américaine : les Diables Rouges se sont détendus après USA-Belgique

10:30
Une véritable horreur à regarder : même les joueurs se sont plaints des maillots d'USA-Belgique

Une véritable horreur à regarder : même les joueurs se sont plaints des maillots d'USA-Belgique

09:00
"J'avais les larmes aux yeux" : Dodi Lukebakio, héros improbable qui a gagné gros aux USA

"J'avais les larmes aux yeux" : Dodi Lukebakio, héros improbable qui a gagné gros aux USA

08:20
🎥 Un premier but, et quel premier but ! Zeno Debast s'impose comme un incontournable

🎥 Un premier but, et quel premier but ! Zeno Debast s'impose comme un incontournable

11:00
La Coupe du Monde... sans Lionel Messi ? "La décision lui revient"

La Coupe du Monde... sans Lionel Messi ? "La décision lui revient"

12:00
Les Diables Rouges, emmenés par Lukebakio, giflent les USA chez eux dans un drôle de match

Les Diables Rouges, emmenés par Lukebakio, giflent les USA chez eux dans un drôle de match

22:37
Trois néo-Diables : des débuts réussis, en attendant d'en voir plus

Trois néo-Diables : des débuts réussis, en attendant d'en voir plus

10:00
1
USA - Belgique : beaucoup de téléspectateurs mécontents d'un aspect précis du match

USA - Belgique : beaucoup de téléspectateurs mécontents d'un aspect précis du match

21:45
1
Le Maroc accroché pour la première de Mo Ouahbi

Le Maroc accroché pour la première de Mo Ouahbi

08:40
"C'était des hooligans du Club Bruges" : une escalade finalement évitée de peu

"C'était des hooligans du Club Bruges" : une escalade finalement évitée de peu

08:00
Des clubs de Jupiler Pro League en course pour recruter un jeune talent belge du PSV

Des clubs de Jupiler Pro League en course pour recruter un jeune talent belge du PSV

23:30
2
🎥 But de l'année de Goudani (Virton), match animé pour Mons, Namur gagne enfin : folle soirée en D1 ACFF !

🎥 But de l'année de Goudani (Virton), match animé pour Mons, Namur gagne enfin : folle soirée en D1 ACFF !

23:15
Le chaos menace le football néerlandais : un joueur passé par la Belgique également concerné

Le chaos menace le football néerlandais : un joueur passé par la Belgique également concerné

22:20
"Trop, c'est trop" : boycott de supporters annoncé pour le prochain déplacement du Standard

"Trop, c'est trop" : boycott de supporters annoncé pour le prochain déplacement du Standard

22:00
Le Sénégal titille le Maroc et la CAF : les joueurs défilent avec le trophée de la CAN au Stade de France

Le Sénégal titille le Maroc et la CAF : les joueurs défilent avec le trophée de la CAN au Stade de France

21:20
1
La Belgique U17 se qualifie pour l'Euro et la Coupe du monde !

La Belgique U17 se qualifie pour l'Euro et la Coupe du monde !

21:00
Jackpot en vue pour un joueur de JPL ? Liverpool et d'autres clubs anglais entrent dans la danse

Jackpot en vue pour un joueur de JPL ? Liverpool et d'autres clubs anglais entrent dans la danse

20:40
Entre timidité et talent, Axel Witsel a jaugé les 'petits' nouveaux : "Il ne parle pas beaucoup"

Entre timidité et talent, Axel Witsel a jaugé les 'petits' nouveaux : "Il ne parle pas beaucoup"

19:30
Un Diable doit se racheter après ses débuts hésitants : "J'ai eu du mal avec ça lors des premiers matchs"

Un Diable doit se racheter après ses débuts hésitants : "J'ai eu du mal avec ça lors des premiers matchs"

18:30
1
Deux absents, mais aussi deux stars de Serie A : voici les joueurs que les Diables devront tenir à l'oeil

Deux absents, mais aussi deux stars de Serie A : voici les joueurs que les Diables devront tenir à l'oeil

18:00
1
"Plus qu'un simple amical" : voilà pourquoi Rudi Garcia attend beaucoup du match de ce soir

"Plus qu'un simple amical" : voilà pourquoi Rudi Garcia attend beaucoup du match de ce soir

28/03
Sébastien Pocognoli a-t-il rebattu les cartes ? Le message clair de Wout Faes pour Rudi Garcia

Sébastien Pocognoli a-t-il rebattu les cartes ? Le message clair de Wout Faes pour Rudi Garcia

15:30
🎥 La tradition a été respectée : le bizutage de Nathan De Cat et Lucas Stassin en clin d'oeil à Rudi Garcia

🎥 La tradition a été respectée : le bizutage de Nathan De Cat et Lucas Stassin en clin d'oeil à Rudi Garcia

14:00
Un cadre de la génération dorée sans tabou : "J'ai toujours été sous-payé par rapport à ce que j'ai accompli"

Un cadre de la génération dorée sans tabou : "J'ai toujours été sous-payé par rapport à ce que j'ai accompli"

13:00
Rudi Garcia révèle un accord particulier avec le sélectionneur des États-Unis

Rudi Garcia révèle un accord particulier avec le sélectionneur des États-Unis

27/03
Le rêve américain en vue : le conseil inattendu de Mauricio Pochettino à ses joueurs face aux Diables

Le rêve américain en vue : le conseil inattendu de Mauricio Pochettino à ses joueurs face aux Diables

12:20
Un ancien Diable en invité d'honneur face aux USA : "J'ai rencontré Vincent Mannaert à RAAL - Anderlecht"

Un ancien Diable en invité d'honneur face aux USA : "J'ai rencontré Vincent Mannaert à RAAL - Anderlecht"

28/03
Rudi Garcia prend la parole sur le cas Lukaku et redistribue les cartes

Rudi Garcia prend la parole sur le cas Lukaku et redistribue les cartes

27/03
Belle opération de nos U19 : la Belgique reste en lice pour une place à l'Euro grâce à un ancien Brugeois

Belle opération de nos U19 : la Belgique reste en lice pour une place à l'Euro grâce à un ancien Brugeois

20:20
1
Kevin De Bruyne en a pris conscience durant sa blessure : "Ça m'a aidé à réaliser"

Kevin De Bruyne en a pris conscience durant sa blessure : "Ça m'a aidé à réaliser"

28/03
Bonne nouvelle pour une formation des Playdowns : un boost au moral pour la course contre la relégation

Bonne nouvelle pour une formation des Playdowns : un boost au moral pour la course contre la relégation

20:00
"Il est assez mûr" : Hein Vanhaezebrouck veut voir un Unioniste chez les Diables

"Il est assez mûr" : Hein Vanhaezebrouck veut voir un Unioniste chez les Diables

17:30
De Bruyne une mi-temps, premières minutes pour De Cat ? Le onze probable des Diables Rouges

De Bruyne une mi-temps, premières minutes pour De Cat ? Le onze probable des Diables Rouges

28/03
Sacha Kljestan veut attirer un ancien d'Anderlecht en MLS : "Ce serait un rêve pour moi d'aider à sa venue"

Sacha Kljestan veut attirer un ancien d'Anderlecht en MLS : "Ce serait un rêve pour moi d'aider à sa venue"

19:00
"Si c'est comme ça..." : quand Marc Wilmots s'est occasionné des problèmes en refusant Anderlecht

"Si c'est comme ça..." : quand Marc Wilmots s'est occasionné des problèmes en refusant Anderlecht

13:30
2

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1

Play-offs 2

 Journée 1

Play-offs 3

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved