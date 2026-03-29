"Quand Lukaku n'est pas là, d'autres marquent" : Rudi Garcia satisfait du festival offensif belge

Pas de Lukaku ? Pas de problème pour marquer. C'est au moins l'un des constats que l'on peut tirer après cette victoire des Diables Rouges contre les USA.

Tout n'a pas été rose côté belge, cependant, et Rudi Garcia l'a reconnu aisément en conférence de presse d'après-match. "Nous avons mal commencé la rencontre, les USA étaient beaucoup plus agressifs que nous. Nous avons perdu trop de ballons parce que nous voulions trop vite jouer vers l'avant", estime le sélectionneur.

Ce sont d'ailleurs les locaux qui ont, méritoirement, ouvert le score. "Nous n'avons pas défendu comme nous savons le faire pendant les 20 premières minutes. L'avantage des USA était mérité. Nous perdions les ballons trop vite, tentions des passes qui n'avaient pas lieu d'être", pointe Garcia.

Garcia satisfait de Doku, De Ketelaere, Lukebakio et Openda

Au retour des vestiaires, là encore, les USA ont mis la Belgique sous pression. Mais cette fois sans succès et à leurs dépens, car le verrou a sauté. Rudi Garcia a énuméré ce qui lui a plu durant cette rencontre sur le plan offensif : "J'ai pris du plaisir avec De Ketelaere. C'est un joueur intelligent et il a été récompensé sur penalty. Openda est bien monté au jeu et Lukebakio a été très efficace. Jérémy Doku a marqué 5 buts en 9 matches depuis mon arrivée, alors qu'avant c'était 2 en 30 rencontres".

Tant que nous mettons un goal de plus que l'adversaire, ça va

En l'absence de Romelu Lukaku, plusieurs joueurs ont ainsi pris leurs responsabilités. "Je préfère avoir plusieurs joueurs qui marquent plutôt qu'un seul qui marque beaucoup", répète Garcia, qui a eu l'occasion de tenir ce discours durant toute l'année 2025 en l'absence de son meilleur buteur. "Evidemment, c'est bien que Romelu soit là, mais quand il est absent, d'autres marquent".

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Avec 5 buts aux USA face à une équipe qui restait sur 4 matchs sans défaite, le sélectionneur est donc satisfait. "J'aime que mes équipes proposent toujours un football offensif. Contre les USA, nous avons tiré 21 fois au but, dont 10 tirs cadrés. C'est presque du 50% et cela a mené à 5 buts. Nous encaisserons encore des goals, mais tant que nous en mettons un de plus que l'adversaire, ça va", conclut Rudi Garcia avec le sourire.