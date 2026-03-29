Eden Hazard fait un appel du pied à Rudi Garcia : "Si tu as besoin de quelqu'un..."

Dans le reportage diffusé ce dimanche sur Téléfoot, Eden Hazard a passé un coup de fil à Rudi Garcia. L'occasion de lui faire une proposition.

La semaine passée, à Tubize, les caméras de Téléfoot se sont invitées au sein des locaux et au bord des terrains de la fédération belge. L'occasion notamment d'interviewer Rudi Garcia, qui connaît très bien TF1 pour y avoir été consultant à de multiples reprises lors de grands tournois.

Durant l'une des séquences diffusées sur les réseaux sociaux de Téléfoot, Garcia a été appelé en visio par son ancien joueur au LOSC, Eden Hazard. L'ex-capitaine des Diables Rouges a pris sa retraite internationale avant que Rudi Garcia puisse le retrouver, mais a fait une proposition surprenante au sélectionneur.

Eden Hazard à l'entraînement avec les Diables ?

"Si le coach a besoin de quelqu'un pour faire le dernier homme pour s'entraîner, je suis toujours là", lance ainsi Hazard à Garcia. "S'il me manque quelqu'un, c'est sûr, c'est toi qui va venir faire les petits jeux, avec plaisir", répond le sélectionneur, hilare.

Eden Hazard rêve encore du maillot belge 🇧🇪😅 @sparlakou pic.twitter.com/2116GEhW4q — Téléfoot (@telefoot_TF1) March 29, 2026

Une proposition qui pourrait cependant bien devenir réalité, car on le sait : il est fort possible qu'Eden Hazard fasse le voyage jusqu'aux USA, ne serait-ce que pour une partie de la compétition. Il sert en effet de "relais" entre Rudi Garcia, qu'il connaît bien, et le vestiaire, un rôle forcément de moins en moins crucial au fur et à mesure que le Français se rapproche de son groupe.



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Si Eden se rend à Seattle, on s'attend donc à le voir participer à au moins un petit entraînement, histoire de prouver qu'il en a encore dans les godasses...