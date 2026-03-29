Amadou Onana a galéré à son arrivée en sélection : "Il a fallu se mettre au niveau de ces gars-là"

Amadou Onana est désormais un Diable Rouge quasi-routinier, avec 26 caps en équipe nationale. Mais à son arrivée, il a été stupéfait du niveau à l'entraînement.

Dans un entretien accordé au média anglais Sports Illustrated, Amadou Onana a évoqué un souvenir datant de sa toute première convocation en équipe nationale. C'était en juin 2022, et il évoluait alors encore au LOSC - même s'il sera transféré deux mois plus tard à Everton pour près de 40 millions d'euros.

À son arrivée, il est accueilli par une génération dorée alors encore à peu près au complet. "Pour ma toute première séance d'entraînement, nous avons fait une possession de balle toute simple. Et c'était un moment humiliant", révèle Onana.

Amadou Onana a dû passer un palier

"Toby Alderweireld, Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Axel Witsel, Eden Hazard, Thomas Meunier, Yannick Ferreira-Carrasco, Dries Mertens... on parle de gars qui ont déjà tout vécu", se rappelle le Diable Rouge. "Et ça allait tout simplement trop vite. C'était trop rapide. Je me suis "wow, ce n'est pas ce à quoi je suis habitué". Ca rend humble".

Une prise de conscience qui l'a aidé à passer un cap. "Tu as besoin de ces moments pour, en un sens, te remettre en question. Dans le bon sens du terme. Qu'est-ce que je dois faire pour être capable de jouer avec ces gars ? Car quand je suis arrivé, c'était ma motivation", conclut Amadou Onana.

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Vingt-six caps, une Coupe du Monde (bientôt deux), un Euro et même brièvement un brassard de capitaine en sélection plus tard, on peut dire que le milieu de terrain d'Aston Villa est parvenu à se mettre à niveau.