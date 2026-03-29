La presse américaine étrille les USA après la défaite face aux Diables Rouges

La presse américaine étrille les USA après la défaite face aux Diables Rouges
Photo: © photonews

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Aux États-Unis, les attentes étaient particulièrement élevées avant le duel face à la Belgique. Mais ces ambitions ont pris un sacré coup sur la tête.

Beaucoup d'éloges pour Doku

À deux mois et demi du coup d'envoi de la Coupe du monde, les États-Unis ont été ramenés à la réalité. Les attentes avant le duel contre les Diables Rouges étaient pourtant particulièrement élevées.

Les USA ont livré une bonne première mi-temps contre la Belgique, mais ont été complètement balayés après la pause en à peine une demi-heure. L'euphorie est donc retombée à toute vitesse.

“Nous ne pouvons vraiment pas dire que nous nous rapprochons du reste du monde”, a-t-on entendu après la rencontre sur TNT Sports. “Si l'on regarde comment nous offrons nos buts... Leur troisième but est parti d'un six mètres. Et Doku n'a certainement pas quitté le terrain en se disant qu'il venait de vivre une soirée difficile". 

"Une humiliation", pour la presse anglophone 

The Athletic ne s'est pas privé non plus. “Cette défaite décevante a été un avertissement de ce qui peut nous attendre face aux équipes de premier plan. C'était le genre de test qui devait montrer à quel point l'Amérique est prête pour une Coupe du monde à domicile.

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Mais c'est surtout Doku qui a rendu la soirée difficile pour les États-Unis. En réalité, après cette bonne première mi-temps, nous avons été en retard d'un temps à chaque fois". 

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