Le facteur X des Diables Rouges : "Il n'y en a aucun autre comme lui"

Jérémy Doku a sans cesse enflammé les tribunes face aux États-Unis. Chaque accélération et chaque un contre un ont suscité l'admiration, même si cela ne s'est pas traduit par un but ni par une passe décisive.

Les supporters du USA ne sont pas de grands spécialistes du football, ni les plus enthousiastes qui soient quand il s'agit de soutenir leur équipe. Mais il y avait toujours un frisson quand Jérémy Doku prenait la balle et se lançait dans les fameux arabesques dont il a le secret.

S'il n'a pas marqué ni délivré de passe décisive, Doku a épuisé la défense adverse, et est à la base du 1-2 inscrit par Amadou Onana. "Jérémy est un joueur incroyable", a confié Dodi Lukebakio après la rencontre en zone mixte.

Lukebakio encense Doku : "Il n'y a pas d'autres joueurs comme lui"

"On peut être très heureux d'avoir un joueur comme lui, ses qualités sont uniques. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Le danger vient presque toujours de lui. Évidemment, on devra varier un peu, sinon l'adversaire saura toujours quoi faire. Mais ce que Jérémy fait pour notre pays, c'est vraiment magnifique : on peut être fiers de lui", poursuit son coéquipier.

Lukebakio a partagé avec Doku la célébration de son premier but contre les États-Unis. "En dehors du terrain aussi, on a une très bonne relation, il est comme un petit frère pour moi. On vit beaucoup de choses ensemble, et j'ai célébré mon premier but avec lui : c'était très spécial".

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Sera-t-il LE Diable Rouge de la Coupe du Monde ? "Je pense que ce n'est même pas une question, on le sait tous", sourit Lukebakio, avant de se montrer un peu plus prudent. "Mais on ne doit pas lui mettre cette pression. On doit simplement aller à la Coupe du monde en équipe. Il sera une arme pour nous, c'est clair. J'ai déjà hâte."