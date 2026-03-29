"J'avais les larmes aux yeux" : Dodi Lukebakio, héros improbable qui a gagné gros aux USA

Auriez-vous parié sur lui pour être l'homme du match ? Dodi Lukebakio est sorti du banc et a tout changé pour les Diables Rouges.

C'est le paradoxe de la rencontre des Diables Rouges : oui, ils ont marqué cinq buts... mais le marquoir a tout de même affiché 1-3 sans qu'on sache vraiment comment. Un contre bien placé alors qu'ils subissaient, un penalty un peu tombé de nulle part (même s'il était 100% justifié), et les USA étaient foudroyés.

Dodi Lukebakio, lui, n'a laissé aucun doute sur sa frappe somptueuse pour tuer le match. Il a ensuite ponctué sa montée d'un deuxième but et gagné très gros, car au moment de faire les listes de 26 pour la Coupe du Monde, on pouvait avoir l'impression que l'ailier de Benfica était souvent oublié.

"J'avais les larmes aux yeux après mon premier but, car ça n'a pas toujours été facile pour moi ces derniers temps", reconnaissait Lukebakio après la rencontre. "J'ai dû travailler dur pour bien revenir dans le coup".

Dodi Lukebakio a peut-être bien gagné sa place pour le Mondial

En 2025, Dodi Lukebakio ne comptait aucune titularisation avec les Diables Rouges, et même seulement deux montées au jeu. Lui qui était un pilier sous Domenico Tedesco ne fait pas vraiment partie des meubles sous Rudi Garcia.

"Je remercie le sélectionneur pour sa confiance. Je veux aussi remercier ma femme et ma famille qui ont toujours été derrière moi même dans les moments difficiles. Je veux profiter de ce moment, mais dès demain, on se concentrera sur le prochain match", conclut-il.



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Alors que la concurrence au poste d'ailier est très rude en équipe nationale, le joueur de Benfica, auteur de 5 passes décisives en 11 matchs cette saison, a frappé fort. De quoi prendre une belle option sur la Coupe du Monde.