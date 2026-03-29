Du show mais pas d'ambiance à Atlanta : "On sent que ce n'est pas vraiment un pays de foot"

Les Diables Rouges ont vécu à Atlanta non seulement un test sportif, mais aussi un premier vrai avant-goût de la Coupe du Monde. Senne Lammens et Dodi Lukebakio ont été impressionnés par le show à l'américaine autour du match.

Pour les États-Unis, cette période internationale sert de répétition générale en vue de la Coupe du monde, notamment sur le plan de l'organisation. La Mercedez-Benz Arena d'Atlanta était comble, et est un stade particulièrement impressionnant.

Le show "à l'Américaine" autour du match était également un avant-goût du Mondial, avec notamment cet hymne joué à la guitare électrique, comme avait pu le faire Jimi Hendrix à Woodstock.

"C'est vraiment spécial", a confié Senne Lammens. "On a une sensation totalement différente de celle d'un match en Europe. Je suis moi-même fan de NFL, de NBA et des autres sports américains. Tout ce qu'il y a autour est particulier et c'était une belle expérience".

Lammens et Lukebakio impressionnés, mais...

Reste que les Etats-Unis ne sont pas encore un pays de football, et que durant le match, c'était autre chose. "C'est différent", nous a expliqué Dodi Lukebakio après la rencontre. " En termes de spectacle, il n'y a pas mieux que les USA. Cétait une expérience incroyable de jouer dans ce stade. Les tribunes étaient bien remplies, c'était immense. On sent tout simplement qu'on est en Amérique", a-t-il poursuivi.

Lire aussi… Pas de Courtois ? Pas de problème ! "C'est flatteur d'être comparé à lui"›

En-dehors des occasions franches, le public se manifestait cependant peu. Il n'y avait ainsi presque aucun chant en tribunes. "On sait aussi que ce n'est pas encore vraiment un pays de foot, ce n'est pas le sport le plus populaire ici. Mais je pense que ça grandit quand même, et on a pu le voir aujourd'hui", conclut Lukebakio.