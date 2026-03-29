Cinq goals et... des doutes ? Les Diables ont soufflé le chaud et le froid à Atlanta

Les Diables Rouges ont renversé un match qui avait assez mal débuté. Il y avait très clairement du positif à retenir de la prestation belge, mais aussi des points d'interrogation.

Senne Lammens est déjà le successeur de Courtois

Commençons par le début : le poste de gardien de but. Sur ce plan, on se fait peu de mouron : si Thibaut Courtois ne se blesse pas avant la Coupe du Monde, les Diables Rouges ont le meilleur gardien possible à son poste. Et s'il se blesse ? Senne Lammens est déjà à niveau. Courtois peut envisager la retraite internationale sereinement.

Zeno Debast, incontournable ; De Cuyper étonnament en-deçà

On entend souvent dire que la défense belge est "un chantier" ; en réalité, Rudi Garcia a d'ores et déjà en tête 50% de sa défense centrale. Il n'y a aucun doute : Zeno Debast sera titulaire en juin. Le défenseur du Sporting a tout joué sous Garcia quand il était disponible. Ce samedi, il a été excellent, même en-dehors de son but (et sa qualité de frappe est un atout énorme).

Et à ses côtés ? On doute que ce sera Mechele, même si le Brugeois n'a pas démérité (face à des USA assez faibles). Theate et De Winter ont une carte à jouer, même si on a beaucoup aimé l'entrée de Nathan Ngoy : et si c'était la surprise du chef ?

Là où on est perplexe, c'est par contre concernant le match compliqué et globalement transparent de Maxim De Cuyper. Timothy Weah s'est baladé toute la première période, et offensivement, "MDC" a été inexistant. La blessure de Diego Moreira est une "chance" pour lui, car le latéral de Strasbourg aurait été un sacré concurrent.



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Amadou Onana a noyé le poisson avec son but

Le fait qu'il jaillisse pour faire le 1-2 était, franchement, presque frustrant. Car Amadou Onana était en train de sortir une contre-performance qui, cette fois, n'aurait pas dû lui permettre d'échapper aux critiques. Aucun impact, en retard sur toutes les percées adverses : Onana a livré l'un de ses plus mauvais matchs de mémoire récente... puis a noyé le poisson avec un but.

Mais à sa décharge, il n'a pas été aidé : Nicolas Raskin aussi a joué à un niveau inhabituellement bas. L'entrejeu belge a été LE point faible ce samedi, et c'est inquiétant, car dans les grands matchs, c'est ce qui fera la différence. L'énième erreur grossière de Tielemans (pardonnée, de par son manque de rythme) en montant au jeu ne rassure pas.

Doku, c'est prévisible... et ça marche (pour l'instant)

Oui, Jérémy Doku n'a qu'un dribble. Mais il passe (presque) à chaque fois. Oui, si l'ailier de Manchester City avait ne serait-ce qu'un peu plus de lucidité dans le dernier geste, ce serait un Ballon d'Or en puissance. Mais il ne l'a pas, et à bientôt 24 ans, il va être temps de régler la mire. Mais si sur 5, 10, 15 centres ou passes en retrait, Doku parvient à trouver son équipier ne serait-ce qu'une ou deux fois, il sera décisif à chaque match.

C'est tout ce qu'on demande pour le moment : Doku est prévisible, mais personne ne sait l'arrêter. Reste à voir si, en quart de finale de Coupe du Monde face à une nation du top 5 mondial, il saura faire danser ses adversaires aussi. Mais si on est en position de se poser la question, notre Mondial sera déjà réussi...

De Ketelaere, faute de mieux... mais Romelu est indispensable

Charles De Ketelaere n'a pas été extraordinaire dans ce poste de "faux 9" qui doit franchement le frustrer. Car le joueur de l'Atalanta n'a que rarement eu l'occasion, en sélection, de jouer à une place qui corresponde à 100% à ses qualités, et ce samedi, il a parfois été en difficulté. Pour aller loin en grand championnat, c'est insuffisant.

Mais l'entrée de Loïs Openda ne doit pas l'inquiéter : De Ketelaere restera devant lui dans la hiérarchie. Reste à voir ce que proposera Lucas Stassin, dont on se dit qu'il pourrait bien démarrer face au Mexique. Romelu Lukaku, lui, serait bien inspiré de ne pas se faire mettre à l'écart par le Napoli : sans lui, ce sera très difficile, malgré le discours habituel de Garcia sur les nombreux buts inscrits en son absence.

Concluons aussi sur un point (très) positif : alors que les USA ont plongé après avoir effectué des changements, preuve d'un manque de profondeur dans leur effectif, les Diables ont continué presque comme si de rien n'était. L'entrée phénoménale de Lukebakio et celles, réussies, de Ngoy, De Cat, Godts, Witsel ou encore Openda montrent qu'il y a de la profondeur dans ce groupe, et ce en l'absence de nombreux titulaires potentiels.