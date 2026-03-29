Contre les consignes de Martinez : Toby Alderweireld revient sur son altercation avec Kevin De Bruyne au Qatar

Contre les consignes de Martinez : Toby Alderweireld revient sur son altercation avec Kevin De Bruyne au Qatar

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Lors de la Coupe du Monde, les Diables Rouges devront se reposer une ambiance plus sereine dans le groupe qu'en 2022. Toby Alderweireld revient sur son moment sous tension avec Kevin De Bruyne.

Michy Batshuayi avait marqué le seul but des Diables au Qatar, assurant la victoire 1-0 contre le Canada, sur une longue passe décisive de Toby Alderweireld. Une phase qui n'était pas restée dans les mémoires vu la suite de la compétition.

En revanche, l'altercation de Toby Alderweireld avec Kevin De Bruyne le long de la touche, juste à côté de Roberto Martinez, avait fait parler. Alderweireld est revenu sur cette scène sous tension pour HUMO.

Les Diables étaient sur un fil dès le début du tournoi

Avant ce but, la Belgique souffrait : “La consigne était de ressortir proprement. Mais en première mi-temps, ça ne fonctionnait pas. Alors tu sais, surtout quand tu es défenseur central : une mauvaise passe et bingo".

“La première longue passe était bonne, la deuxième non. C'est celle-là qui a suscité cette discussion un peu chaude avec Kevin. J'en ai encore envoyé une troisième, qui est devenue l'assist sur notre but", se souvient Alderweireld.

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“Pour une fois, j'ai fait ce que Kevin fait plus souvent : j'ai réagi (rires). Je suis allé vers lui : 'Voilà, assist !' C'était de la pure émotion. Je comprends qu'Eden (Hazard, ndlr) et Kevin aient toujours symbolisé la génération dorée, mais derrière, c'était bien aussi - vraiment bien”, conclut-il.

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