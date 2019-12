Pedro Palmero, ce supporter abonné depuis 79 ans à l'Atlético Madrid

Cette saison, l'Atlético peut compter sur le soutien d'un nombre record d'abonnés. 58.066 supporters sont abonnés et donc potentiellement présents lors de chaque match à domicile de leur équipe.

Parmi ces quelques 58.066 personnes, une a particulièrement attiré notre attention. Pedro Palmero est abonné depuis 79 saisons et ce de manière ininterrompue. Le vieil homme a acheté son premier abonnement pour suivre l'Atletico le 8 octobre 1940. Dans la durée, il est certainement le supporter le plus fidèle du club madrilène.

Un club qui a le vent en poupe. En plus de ces dizaines de milliers d'abonnés, l'Atletico peut également compter sur l'adhésion de 71.000 socios non abonnés, d'après le média espagnol AS. En tout, ils sont donc 129.000 à être membres de l'institution et ainsi participer à la vie de celle-ci.