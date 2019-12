Deux Belges dans l'équipe du premier tour en Ligue 1

Selon les stats recueillies par l'agence Opta, nos compatriotes ont bien performé depuis le début de saison.

Ils ne font jamais (ou très rarement) la une des médias, mais Jason Denayer et Thomas Foket ont été placés par Opta dans leur équipe du premier tour. Une analyse très objective puisque basée uniquement sur des statistiques.

Au but, ce n'est pas Sels mais Larsonneur, l'équipier de Foket à Reims, qui est choisi. Il a réalisé le plus d'arrêts (77) et a évité 9.95 buts à son club. Entre Denayer et Foket, c'est Thiago Silva qui est aligné, avec Bernat à gauche.

Le leader parisien place quatre autres joueurs supplémentaires avec Verratti, Marquinhos, Neymar et Mbappé. Leur dauphin marseillais place Dimitri Payet et Monaco l'effiface Wissam Ben Yedder.