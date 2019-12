Romelu Lukaku explique comment les critiques l'ont rendu plus fort à Manchester

Romelu Lukaku faisait partie du panel de joueurs invités aux Globe Soccer Awards, à Dubaï, pour s'exprimer devant un pare-terre d'invités. L'attaquant de l'Inter Milan, auteur de 14 buts en 22 matchs avec le club italien, est revenu sur les critiques l'ayant touché à Manchester. "Je ne retire pas de sentiment négatif de ce passage à United", affirme-t-il.

"J'y suis devenu une personne plus calme, j'ai appris à être prêt mentalement pour une grande compétition ; j'ai grandi en tant que joueur et personne. Cette expérience m'a aidé à être là où j'en suis aujourd'hui", estime Lukaku. "Et l'Inter en bénéficie aujourd'hui. Je suis devenu un bien meilleur joueur. À l'époque, je me mettais en colère quand les choses ne passaient pas comme je le souhaitais", se rappelle le Diable Rouge. "Je me suis endurci, désormais".

Lukaku a ensuite reçu un certificat honorifique des mains du Sheikh Mansour, prince d'Abu Dhabi et propriétaire de Manchester City. Avec une drôle de coquille, son nom était écrit ... "Romello".

Ronaldo wants to become an ACTOR when he retires from football and is also looking to go back to school as He was speaking at the Dubai Sports Conference where he was presented with an award, Romelu Lukaku and Joao Felix were all recognised as a speaker at the conference pic.twitter.com/zv7ZUwqKg4