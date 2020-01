Le club d'Al Sadd met les choses au clair à propos de son entraineur Xavi

Ce dernier a récemment rencontré la direction du FC Barcelone pour éventuellement devenir le successeur d’Ernesto Valverde sur le banc catalan.

Son club actuel Al Sadd (Qatar) a toutefois tenu à clarifier les choses via les réseaux sociaux : Xavi est toujours en poste comme entraineur d’Al Sadd.

"Xavi qui va à Barcelone, c’est normal et attendu. C’est sa première maison et il doit y retourner à l’avenir, mais à l'heure actuelle il est l’entraîneur d’Al Sadd", peut-on lire sur le communiqué.

#AlSadd general manager Turki Al-Ali: Xavi going to Barcelona is normal and expected because he will be at his club, it’s his first home and he must return there in the future, but as of today, Xavi is the coach of Al Sadd pic.twitter.com/e4MeFYwIp2