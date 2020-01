Prêté à Mouscron, mais surveillé de près par Sergio Conceiçao et le FC Porto

Arrivé en début de saison en provenance du Portugal, le jeune défenseur central a fait son trou sous les ordres de Bernd Hollerbach. Et il espère désormais séduire son club formateur.

S’il n’a que 21 ans, Diogo Queiros est arrivé avec une jolie carte de visite à Mouscron, en début de saison. Formé par le FC Porto, le défenseur central est considéré comme un des grands espoirs du football portugais et il est d’ailleurs capitaine de moins de 21 portugais.

Et il a signé à Mouscron pour engranger de l’expérience. Avant de trouver grâce aux yeux du coach des Dragons? "Sergio Conceiçao m’a dit qu’il croyait en moi et que je pourrais, dans un avenir proche, être très important pour le club", révélait récemment le jeune Hurlu à O’Jogo.

Convaincre Porto

Son objectif est clair: il est venu en Belgique pour enfiler un maximum de temps de jeu. Jouer avec l’Excel et convaincre le FC Porto de lui donner sa chance une fois la saison terminée.

Et le moins qu’on puisse dire, c’est que, jusqu’ici, le choix posé par Diogo Queiros en début de saison porte ses fruits. Si Bernd Hollerbach a souvent été amené à apporter des retouches à son axe défensif, le Portugais fait office d’indéboulonnable. Arrivé à Mouscron le 27 août, il a intégré le onze de base... trois jours plus tard, à Malines.

Temps de jeu maximal

Et il ne l’a plus quitté depuis. Mieux encore, il affiche 100% de temps de jeu avec l’Excel : 18 rencontres sans la moindre minute passée sur le côté, avec une seule carte jaune à son tableau noir et un but et un assist à son tableau de chasse... Diogo Queiros est l'un des hommes forts de la première partie de saison des Hennuyers.

Et s’il continue sur sa lancée après la trêve, avec son expérience internationale en prime (il a intégré les U21 en septembre, après être passé par toutes les sélections en équipes d’âge), il sait qu’il pourrait très bien trouver grâce aux yeux de Sergio Conceicao et du FC Porto.